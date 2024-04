Archivia e accedi ai tuoi file ovunque tu sia: pCloud a vita da 199€

In un’epoca digitale come la nostra, avere accesso ai nostri file in qualsiasi momento e ovunque è fondamentale. Ed è proprio qui che entrano in gioco i servizi di archiviazione cloud, con pCloud e la sua app (Android e iOS) in prima linea.

Con la sua interfaccia intuitiva, funzionalità e crittografia a protezione dei file, pCloud offre un’esperienza completa di archiviazione cloud a prezzi competitivi: grazie alla promozione in corso, infatti, i piani a vita sono disponibili a partire da soli 199 euro, con sconti fino al 37%.

Vantaggi dell’utilizzo di pCloud su dispositivi mobili

Per cosa l’app di pCloud ti può essere utile nella vita di tutti i giorni? Innanzitutto, ti consente di archiviare e organizzare in modo sicuro i tuoi file, inclusi documenti, foto, video e altro ancora. Con un’interfaccia utente intuitiva, puoi facilmente creare cartelle, spostare i file e cercare elementi specifici.

Potrai, inoltre, accedere ai tuoi file in qualsiasi momento, su tutti i tuoi dispositivi. Una versione aggiornata dei dati sarà sempre disponibile ovunque tu abbia bisogno, eliminando la seccatura del trasferimento manuale di file tra dispositivi.

Con pCloud è possibile condividere file e cartelle con altri tramite link o inviti alle cartelle. Anche con l’app per dispositivi mobili puoi controllare il livello di accesso che concedi, facilitando la collaborazione su progetti o la condivisione di file di grandi dimensioni con amici, colleghi o clienti. Puoi anche impostare password e date di scadenza per i link condivisi.

Infine, grazie all’applicazione per Android o iOS puoi caricare caricare automaticamente foto e video dal tuo dispositivo: così i tuoi ricordi saranno memorizzati sempre in modo sicuro nel cloud. Se perdi il telefono o si guasta, sei certo che la tua galleria o il tuo rullino fotografico sono backuppati nel cloud.

Approfitta ora dello sconto fino al 37% sui piani a vita da 500 GB, 2 TB e 10 TB di spazio cloud su pCloud. Non solo ottieni una soluzione completa di archiviazione cloud senza abbonamento, ma anche la tranquillità di una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni e pagamento criptato con un grado di sicurezza 256-bit SSL.