Arcaplanet, torna la promo NO IVA su centinaia di prodotti per animali

Da Arcaplanet è tornata, per un tempo limitato, la promozione NO IVA: risparmi l’IVA del 22% su una selezione di prodotti per animali, dai mangimi all’igiene. Inoltre, scaricando l’app, è possibile approfittare delle promo Calendario dell’Avvento e ottenere il 10% di sconto extra su tutti i prodotti di Natale.

Risparmia l’IVA su centinaia di prodotti Arcaplanet

Come funziona la promozione NO IVA di Arcaplanet? È semplicissimo: basta aggiungere al carrello i tuoi prodotti preferiti tra quelli selezionati (sono più di 250 quelli che aderiscono all’offerta) per ottenere subito un extra sconto del 18,04%. Tra quelli disponibili, ci sono anche diversi marchi noti – come Monge, Purina, Hill’s, Royal Canin e Gourmet.

Le categorie di prodotti variano: prevalgono cibo secco e cibo umido, ma non mancano anche mangimi dietetici specifici, snack, lettiere per gatti, prodotti per l’igiene, antiparassitari e curativi, toilette e accessori per cani e gatti.

La promozione NO IVA scade il 17 dicembre, a mezzanotte: questo è l’ultimo giorno per approfittarne. Puoi richiedere la consegna a casa del tuo ordine, gratuita per acquisti superiori ai 49 euro, oppure il ritiro in un punto vendita Arcaplanet vicino a te, in questo caso gratuito per ordini superiori a 8,99 euro.

Grazie alla promo Calendario dell’Avvento, inoltre, scaricando l’applicazione per dispositivi mobili riceverai un ulteriore 10% di extra sconto su tutti i prodotti di Natale. La promo è valida fino al 24 dicembre, ma se vuoi fare un regalo di Natale, Arcaplanet consiglia di acquistare con un certo anticipo.

È inoltre disponibile il volantino del mese di Arcaplanet, puoi sfogliarlo qui:

Approfitta della promo NO IVA di Arcaplanet e risparmia sull’IVA di centinaia di prodotti, collegandoti alla pagina dell’offerta: la promozione è attiva per un periodo limitato.