Arcane 2: Netflix pubblica il trailer dei nuovi episodi

A meno di un mese dall’uscita di Arcane 2, Netflix ha pubblicato sui suoi account social il trailer dei nuovi episodi. La seconda stagione della serie animata, con al centro la storia delle sorelle Vi e Jinx, debutterà con i primi tre dei nove episodi totali il 9 novembre, mentre le altre puntate inedite saranno disponibili dal 16 novembre e dal 23 novembre.

Il trailer ufficiale diffuso da Netflix dell’ultimo capitolo di Arcane offre ai fan alcune anticipazioni sulle scene d’azione e sui momenti più emozionanti delle nuove puntate. Una vera e propria manna dal cielo per chi sta aspettando l’ultima stagione da ormai 3 anni, visto che la prima uscì nel 2021.

Ma ecco il trailer della seconda stagione di Arcane.

Arcane 2, un successo annunciato

Tratta dall’immaginario di League of Legends, con la prima stagione la serie animata Arcane ha riscosso un clamoroso successo ovunque. Successo certificato anche dai prestigiosi premi ottenuti, tra cui una statuetta ai The Game Awards del 2022, Emmy e Annie Awards.

Arcane 2 sarà ambientata poco dopo la conclusione dei fatti del primo capitolo, con al centro di nuovo lo scontro tra le sorelle Jinx e Vi. In un precedente trailer, Vi compariva al centro di un’arena, confusa, intenta a combattere per soldi, finendo poi per ubriacarsi e ripensare alla sua fiamma Caitlyn. Ad osservarla nella sua caduta c’era la sorella Jinx, nascosta in mezzo alla folla.

Per chi ancora non l’avesse visto, il video a cui ci stiamo riferendo è questo (la data di pubblicazione risale al 20 settembre scorso).

La seconda e ultima stagione di Arcane sarà disponibile in tre diversi atti a partire dal 9 novembre. A questo proposito, è quasi certo che ciascun atto contenga tre episodi, dato che anche questo capitolo finale è composto da 9 episodi come il primo.

Appuntamento dunque con i primi 3 episodi di Arcane 2 il prossimo 9 novembre, mentre il 16 novembre uscirà il secondo atto con il quarto, quinto e sesto episodio, prima del gran finale del 23 novembre con le ultime tre puntate.

