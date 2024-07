Aqara Hub M3: il cuore di una nuova domotica

Non è semplice spiegare la domotica per quanti non ne hanno percepita l’utilità e l’intelligenza. Al tempo stesso, anche quando il concetto di domotica è stato metabolizzato, non è facile scegliere a quali prodotti, brand e protocolli a cui affidarsi. Questo perché la gestione intelligente delle case è qualcosa in piena evoluzione ed il cantiere messo in piedi da un brand come Aqara ne testimonia appieno il dinamismo. Abbiamo avuto la possibilità di testare alcuni dispositivi Aqara e il nostro excursus vuole partire dal cuore di questa esperienza: Aqara Hub M3, ossia il cuore pulsante della domotica Aqara e punto nevralgico del sistema che si andrà ad installare nella propria abitazione o nel proprio ufficio.

Nel mondo della smart home, un dispositivo fondamentale che assolve a molteplici necessità di automazione e controllo è infatti proprio l’hub: è il tassello centrale, la chiave di volta, e dal suo potenziale derivano le potenzialità dell’intero ecosistema messo in piedi L’Aqara Hub M3 si posiziona come una delle opzioni più avanzate e versatili disponibili oggi sul mercato: le sue molteplici funzionalità e la compatibilità con vari protocolli di ultima generazione lo rendono una via praticabile da tutti e garantiscono compatibilità anche con altri device e sistemi intelligenti per la casa. Questo dispositivo non solo centralizza il controllo dei vari dispositivi smart, ma lo fa in maniera efficiente e affidabile, evolvendo in modo sostanziale quanto già realizzato con il precedente modello M2.

Aqara può essere la giusta risposta per le tue necessità? Proveremo a capirlo analizzando nei dettagli il funzionamento dell’Hub M3 e valutando infine la grande opportunità che offrono queste ore di Prime Day 2024.

Awara Hub M3: installazione e design

L’Aqara Hub M3 si presenta come un piccolo scatolotto nero con un design moderno e minimal, sfoggiando linee estremamente essenziali. Le dimensioni sono pari a 105 × 105 × 36.5 mm, in che lo rende facilmente utilizzabile ovunque.

Livrea laterale lucida, lato superiore opaco, linee totalmente spartane e nessun vezzo stilistico che giochi al compromesso con l’utilità. Questo, del resto, è il compito di un hub: “scomparire” all’interno dell’arredamento e diventare protagonista – per contro – della gestione dei dispositivi. Le dimensioni ridotte e il peso contenuto (poco più di 150 grammi) facilitano la sua installazione ed posizionamento in qualsiasi punto della casa, anche con installazione a muro. Sul fronte del dispositivo è presente un LED di stato che cambia colore a seconda delle funzioni attive e dello stato di connessione.

I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo sono di alta qualità, conferendo una sensazione di sufficiente robustezza e durabilità. L’Aqara Hub M3 è dotato di una serie di porte tra cui una porta Ethernet (PoE), una porta USB-C per l’alimentazione e un pulsante di controllo. Il tutto è incastonato in modo estremamente discreto nella scocca, affinché tutto possa scomparire facilmente dopo l’installazione per iniziare il suo servizio da collettore di device e distributore di informazioni.

Installazione

L’installazione dell’Aqara Hub M3 è progettata per essere semplice e veloce, anche per chi non ha particolari competenze tecniche. Ecco una guida passo-passo per l’installazione:

Collegamento Elettrico: Utilizza il cavo USB-C incluso nella confezione per collegare l’hub a una presa di corrente; Connessione alla Rete: Collegare l’hub al router tramite porta Ethernet: la connessione cablata assicura una trasmissione stabile e veloce, essenziale per il corretto funzionamento dei dispositivi smart collegati. Disponibile altresì la connessione Wifi, che svincola l’hub dalla prossimità con il router; Accensione: Una volta collegato, l’hub si accenderà automaticamente. Il LED di stato inizierà a lampeggiare, indicando che è pronto per essere configurato.

L’hub può essere comodamente appoggiato su un supporto orizzontale, così come può essere montato a parete o a soffitto: nella confezione c’è tutto il necessario (tasselli compresi) allo scopo.

Configurazione dell’App

Per la configurazione e il controllo dell’Aqara Hub M3, è necessario utilizzare l’app Aqara Home disponibile per dispositivi iOS e Android. Segui questi passaggi per completare la configurazione:

Download dell’App: scarica e installa l’app Aqara Home dal tuo store di applicazioni; Creazione account: se non hai già un account Aqara, registrati inserendo i tuoi dati. Se hai già un account, effettua il login; Aggiunta dell’hub: nell’app, seleziona l’opzione per aggiungere un nuovo dispositivo e scegli Aqara Hub M3 dalla lista. Segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di pairing. Qualora il dispositivo non compaia nell’elenco, è possibile aggiungerlo sfruttando semplicemente il QR Code presente sul dorso posteriore e lasciando che sia l’app dedicata a fare il resto; Configurazione dispositivi: Una volta che l’hub è collegato, puoi iniziare ad aggiungere e configurare altri dispositivi smart compatibili tramite l’app. L’interfaccia dell’app è user-friendly e guida l’utente attraverso ogni passo del processo di configurazione.

Funzionalità e utilizzo

L’Aqara Hub M3 si configura come cuore pulsante della tua smart home, coordinando e controllando tutti i dispositivi collegati. Questo dispositivo è compatibile con una vasta gamma di prodotti Aqara e di altri brand, permettendo la gestione centralizzata di luci, termostati, sensori di movimento, telecamere di sicurezza, e molto altro. Ecco alcune delle principali funzionalità dell’Aqara Hub M3:

Automazione domestica

Crea scenari di automazione avanzata per accendere le luci quando entri in una stanza, regolare il termostato in base alle condizioni meteorologiche, e attivare allarmi di sicurezza in caso di intrusioni;

Controllo remoto

Grazie all’app Aqara Home, puoi controllare tutti i tuoi dispositivi anche quando sei fuori casa, assicurandoti che la tua smart home funzioni come desideri anche a distanza;

Integrazione con assistenti vocali

L’Aqara Hub M3 è compatibile con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Questo permette un controllo vocale semplice e immediato dei dispositivi collegati;

Monitoraggio in tempo reale

L’app Aqara Home fornisce notifiche in tempo reale su qualsiasi attività rilevata dai sensori collegati, offrendoti una panoramica costante dello stato della tua casa.

La nuova generazione dell’hub può operare anche localmente, in autonomia rispetto alla rete Internet. Le funzioni legate ad altri device Aqara, infatti, sono concentrate nell’hub medesimo, senza la stretta necessità di una connessione con server nel cloud: questo permette di operare autonomamente anche in assenza di rete, sfruttando altre connessioni di prossimità (ad esempio Zigbee e Thread) e garantendo così privacy totale nell’utilizzo. Il concetto è rinforzato anche da un altro dettaglio: l’hub non contiene né videocamere, né microfoni, e dispone invece di una crittografia end-to-end che può blindare le informazioni anche a fronte di tentativi di intrusione. In caso di assenza di connessione non è possibile ovviamente fare affidamento a tutte quelle opzioni che attingono le proprie risorse nel cloud o che sul cloud costruiscono le basi per una intercompatibilità con altri brand o protocolli.

Nella parte inferiore si nota invece un’ampia griglia utile all’emissione di informazioni audio con cui fornire feedback all’utente (soprattutto in fase di installazione) con potenza fino a 95dB. Internamente è disponibile una memoria eMMC da 8GB, quanto basta per conservare tutte le informazioni necessarie per la gestione della rete.

Qualora si installino più hub sotto la stessa LAN, ecco che viene a ricrearsi un “cluster di hub” che può consentire una copertura ed un controllo integrato più forte e stabile: così facendo il segnale può arrivare dappertutto ed il cluster può essere gestito in modo univoco come se si trattasse di un hub solo.

Protocolli supportati

Uno degli aspetti più importanti da considerare quando si sceglie un hub per la smart home è la compatibilità con i vari protocolli di comunicazione, poiché è su questo dettaglio che si giocano utilità, compatibilità e utilizzi. L’Aqara Hub M3 supporta una gamma di protocolli che lo rendono estremamente versatile, anche e soprattutto perché in ballo ci sono tutti i nomi più recenti che l’evoluzione della domotica ha saputo proporre: Zigbee, Matter e Thread rappresentano gli architravi del sistema, ma un elemento ulteriore ne amplia notevolmente la portata: un IR Blaster interno in grado di “parlare” anche con dispositivi non intelligenti come se si avesse a disposizione un semplicissimo telecomando a infrarossi. Banalmente, insomma, anche un vecchio condizionatore può diventare parte di un ecosistema domotico Aqara, così come può rientrarvi una tv non connessa, uno stereo, un proiettore, un lettore DVD e molto altro ancora: grazie al fatto che l’hub sa parlare il linguaggio degli infrarossi (e ha un sistema automatico di impostazione degli stessi che consente la facile identificazione della giusta codifica), le possibilità si moltiplicano.

L’apertura a Matter diventa, inoltre, un ponte per i dispositivi Zigbee di Aqara verso altri ecosistemi e facilita l’integrazione con Apple Home, Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant e altri ancora. La versatilità è in tal caso una grande ricchezza perché inserisce Aqara tra i brand che lavorano per l’interoperabilità invece che per lo sviluppo di inutili “walled garden”. Acquistare un dispositivo intelligente Aqara significa investire su un concept destinato a durare nel tempo, a dialogare con altri device ed a poter ampliare la propria rete proprio grazie all’evoluzione continua del mondo domotico nella sua complessità.

Una volta aggiunto un nuovo dispositivo al proprio Hub M3, non importa quale sarà il protocollo utilizzato per lo scambio informativo: ogni accessorio sarà disponibile sull’interfaccia dell’app e potrà essere gestito secondo quanto è in grado di fare, senza che l’utente debba preoccuparsi di altro. L’app diventa un vero e proprio centro comandi, insomma, che dialogando con Hub M3 gestisce ogni elemento del sistema domotico sviluppato.

Punti di forza

L’Aqara Hub M3 offre numerosi vantaggi che lo rendono una scelta eccellente per chiunque desideri creare una smart home efficiente e ben gestita:

Versatilità

Grazie alla compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e protocolli, l’hub può gestire diversi aspetti della smart home, dalla sicurezza all’illuminazione: un vero e proprio centro di comando, insomma, in grado di agire su più livelli per la creazione di scenari preconfigurati, per eseguire comandi estemporanei o per automatizzare specifiche procedure.

Facilità di installazione e configurazione

La facilità è un elemento essenziale poiché una casa non può dirsi “intelligente” se non è facilmente configurabile. Aqara ha immediatamente metabolizzato questo concetto ed ha reso i propri dispositivi molto comodi; ha creato guide dedicate e feedback vocali in tutte le lingue principali; ha messo nella confezione tutto quanto utile per un’installazione immediata in ogni contesto; ha creato un meccanismo di identificazione dei dispositivi (con relativa installazione) basato su QR Code che chiunque è in grado di utilizzare. Chiunque possegga modelli precedenti dell’hub, o intenda creare una rete basata su più Hub M3, sa di poterli fare dialogare e di poter così ampliare facilmente la portata del proprio ecosistema intelligente;

Integrazione con assistenti vocali

La compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit permette di abilitare controlli e scene anche tramite un semplice comando vocale, nel modo più rapido e intuitivo possibile;

Affidabilità

La connessione Ethernet garantisce una stabilità di rete che minimizza le interruzioni di servizio e assicura una risposta rapida dei dispositivi collegati: grazie alla presa di rete dedicata non sarà necessario affidarsi alla rete Wifi e si potrà così alleggerire il router di casa;

Automazione avanzata

L’app Aqara Home offre molte opzioni di automazione, consentendo agli utenti di creare scenari complessi per migliorare la comodità e la sicurezza della propria casa. A mano a mano che l’ecosistema Aqara in uso si fa più ricco e complesso, l’app diventerà sempre più utile per gestirne ogni dettaglio.

Il nostro test

Durante la nostra prova non abbiamo incontrato alcun ostacolo, né alcun momento di indecisione da parte dell’hub. L’aggiunta dei vari dispositivi è stata immediata, così come la loro configurazione e la loro risposta ai comandi impartiti. Sensazioni positive, insomma, che solleticano il gusto di aumentare il numero di accessori connesso per rendere l’esperienza ancor più completa. La domotica, infatti, è un concetto che si autoalimenta: una volta provate le lampadine ad accensione automatica, sarà facile desiderare una serratura automatizzata e si capirà ben presto il beneficio della videosorveglianza, del rilevamento delle presenza, di sistemi di sicurezza aggiuntivi e molto altro ancora. Aqara ha tutto per dar vita ad ecosistemi estremamente completi, potendo inoltre dialogare con altri device compatibili e consentire così un’esperienza domotica sempre più ampia e complessa.

Questo significa una cosa evidente: che la casa sarà sempre più “comoda” da abitare e l’ambiente domestico sempre più intelligente da vivere. Aqara Hub M3 è il centro di tutto ciò e le nostre prove hanno evidenziato la sua agilità e capacità di innestarsi come cuore pulsante dell’automazione domestica. Il prezzo disponibile in queste ore di Prime Day è una vera carezza per chi sta desiderando di sviluppare una propria intelligenza domotica di casa, ma finora ha impattato con i limiti ed i prezzi di sistemi spesso tortuosi e vincolanti. In questo caso invece l’hub è disponibile per soli 103,99€ contro i 129,99€ di listino (-20% ancora per poche ore) e di qui non può che iniziare un percorso fatto di opportunità low cost.

Aqara Hub M3 chiede e merita fiducia, non resta quindi che metterlo sotto stress con nuovi ed ulteriori device.

In collaborazione con Aqara