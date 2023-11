Aqara G2H Pro in offerta su Amazon (-31%): telecamera di sicurezza senza rivali

L’Aqara Camera Hub G2H Pro è attualmente in offerta a soli 54,38€, anziché 78,99€, con uno sconto del 31%. Questa videocamera per la sicurezza interna offre un supporto completo per HomeKit, garantendo una protezione della privacy avanzata.

Collega la tua Aqara Camera Hub G2H Pro al sistema di sicurezza Apple HomeKit per il riconoscimento facciale, la notifica di eventi come la presenza di pacchi, e l’elaborazione locale delle notifiche direttamente sull’hub HomeKit.

La videocamera offre una risoluzione Full HD 1080p con un obiettivo grandangolare da 146° per video stabili e fluidi sia di giorno che di notte. La videocamera è anche dotata di un’ottima tecnologia di visione notturna, inoltre ti avviserà tramite lo smartphone di eventuali problemi o eventi degni di nota, attivando una sirena integrata in caso di rilevamento di suoni o movimenti anomali quando l’allarme è stato attivato.

L’Aqara Camera Hub G2H Pro non è solo una videocamera, ma funge anche da hub Zigbee 3.0, supportando fino a 128 dispositivi Aqara Zigbee per un’integrazione completa con la domotica Aqara. Ooffre diverse opzioni di archiviazione, tra cui iCloud, scheda di memoria micro SD (fino a 512 GB, non inclusa) e archiviazione NAS locale tramite il protocollo Samba.

Per garantire la massima sicurezza, la videocamera supporta il Wi-Fi WPA3, l’archiviazione locale crittografata e offre una funzione di mascheramento del software per proteggere la tua privacy. Non farti scappare questa offerta e acquista la Aqara G2H Pro in super offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.