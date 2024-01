Apri SelfyConto per ottenere interessi al 5% sulle somme vincolate a 6 mesi

Banca Mediolanum va oltre le aspettative con SelfyConto, un conto corrente innovativo che offre canone gratuito per gli under 30, un conto deposito con il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi e una serie di vantaggi esclusivi.

I vantaggi e le funzionalità online di SelfyConto

Il primo punto di forza di SelfyConto è il canone di tenuta conto gratuito fino ai 30 anni e per il primo anno per tutti. Questa è un’opportunità unica per i giovani e per chiunque voglia risparmiare senza dover affrontare spese aggiuntive. Apri il conto, accredita lo stipendio e hai il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E le svincoli quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

La carta di debito, oltre ad essere gratuita, è anche sostenibile, realizzata al 100% in PVC riciclato. Un gesto ecologico che si unisce alla comodità e alla sicurezza di una carta che segue il ritmo della tua vita.

Fra i vantaggi, sottolineiamo: prelievi in area Euro senza alcuna spesa, bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, tutto a costo zero. Con l’App Mediolanum puoi gestire il tuo conto in qualsiasi momento. Consulta saldi e movimenti (anche di altre banche abilitate) e utilizza il servizio di Mobile Payment per pagare con facilità tramite smartphone, smartwatch o tablet.

SelfyConto si impegna ad offrirti un’esperienza completa. Con un’apposita sezione dedicata, puoi gestire tutti i pagamenti della Pubblica Amministrazione con una foto al QR Code. Inoltre, l’accesso al Trading Online su 24 mercati mondiali permette di operare in tempo reale su azioni, ETF, fondi aperti e titoli di stato, direttamente dal tuo smartphone.

L’apertura del conto è semplice, veloce e completamente online. Ti bastano un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo e-mail.

