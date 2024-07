Apri le lounge aeroportuali e aspetta comodamente il tuo aereo con questa carta

Se ami viaggiare, o per lavoro ti sposti di frequente in aereo, ti segnaliamo l’offerta in corso su Revolut Premium, il conto online pensato per i viaggiatori. Grazie alla nuova promozione, puoi provare l’account Premium gratis per 3 mesi semplicemente iscrivendoti tramite questa pagina del sito ufficiale.

Con Revolut Premium ottieni diversi vantaggi, tra cui l’accesso scontato a più di 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo, la conversione di somme illimitate in denaro in oltre 29 valute senza commissioni e la possibilità di utilizzare i punti RevPoints per prenotare un hotel tramite la funzionalità Soggiorno oppure ottenere miglia aeree Avios o Flying Blue. Tra i benefici rientrano anche i prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese e un risparmio pari al 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, senza limiti applicati.

Come ottenere 3 mesi gratis di Revolut Premium

Per ottenere 3 mesi gratis di Revolut Premium collegati alla pagina d’iscrizione tramite questo link, dopodiché inserisci il tuo numero di telefono per ricevere un link univoco con cui scaricare l’app Revolut. Completata l’installazione dell’app, prosegui con l’iscrizione di un nuovo account, dopodiché accedi con le credenziali da poco fornite. Dopo poco riceverai un invito a eseguire l’upgrade al piano Premium: tutto quello che dovrai fare sarà accettare l’offerta, in questo modo potrai subito beneficiare della prova gratuita di tre mesi.

Al termine del periodo di prova l’abbonamento si rinnoverà a 9,99 euro al mese. Volendo, puoi decidere di interrompere il rinnovo automatico quando lo desideri, senza alcun costo aggiuntivo per la disdetta.