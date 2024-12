Apri il calendario dell'avvento con GameStop: una promo diversa ogni giorno

Da GameStop torna anche quest’anno il calendario dell’avvento “Christmas Time”. Ogni giorno, fino al 24 dicembre, tante promozioni e sconti per tutti, sia in negozio che online.

Ogni giorno una nuova promozione

Proprio come un vero calendario dell’avvento, anche per quello di GameStop ogni giorno si aprirà una nuova casella, che contiene una promozione esclusiva su giochi, console e accessori valida solamente per quella giornata.

Oggi, martedì 3 dicembre, sono disponibili quattro giochi in offerta a partire da 12,98 euro: si tratta di Tiebreak, Ad Infinitum, RoboCop: Rogue City e Test Drive Unlimited Solar Crown. In sconto anche il controller cablato Nacon – Pro Compact rosso per Xbox e la sedia da gaming sempre a marchio Nacon.

Le promozioni giornaliere proseguiranno fino al 24 dicembre, ultima giornata in cui è possibile “aprire” virtualmente la casella del calendario dell’avvento GameStop. Gli sconti e le offerte sono valide sia online, attraverso l’eshop della catena (la spedizione è gratuita per gli ordini superiori a 40 euro), che nei punti vendita fisici distribuiti in tutta Italia.