Approfitta degli sconti del Prime Day Amazon su stampanti 3D

La stampa 3D è un settore in rapida evoluzione, con nuove tecnologie e prodotti che continuano a spingere i limiti di ciò che è possibile. Dalle stampanti 3D a filamento, ideali per hobby e prototipazione, alle stampanti a resina, che offrono dettagli incredibili e finiture di superficie lisce, c’è una stampante 3D per ogni esigenza. E con il Prime Day Amazon in corso, non c’è mai stato un momento migliore per entrare in questo affascinante mondo.

Marche popolari di stampanti 3D

Alcune delle marche più popolari nel settore delle stampanti 3D includono Creality, ELEGOO, ANYCUBIC. Queste aziende sono note per la loro qualità, affidabilità e innovazione continua. Offrono una vasta gamma di stampanti 3D che si adattano a una varietà di budget e requisiti, rendendo la stampa 3D accessibile a tutti, dai principianti agli esperti.

Le tecnologie di stampa 3D: filamento vs resina

Le stampanti 3D a filamento, o FDM (Fused Deposition Modeling), funzionano riscaldando un filamento di plastica fino a renderlo fluido e malleabile, quindi depositandolo strato per strato (layer) per creare l’oggetto 3D. Queste stampanti sono versatili, relativamente economiche e ideali per la stampa di oggetti grandi e robusti.

D’altra parte, le stampanti 3D a resina, o SLA (Stereolithography), utilizzano un raggio laser per indurire la resina liquida, creando l’oggetto 3D strato per strato. Queste stampanti sono in grado di produrre dettagli incredibili e finiture di superficie lisce, rendendole ideali per la stampa di oggetti piccoli e dettagliati.

Entrambe le tecnologie hanno i loro punti di forza e di debolezza, quindi la scelta dipende dalle tue esigenze specifiche. E con le offerte del Prime Day Amazon, ora è il momento perfetto per fare il tuo ingresso nel mondo della stampa 3D.

Approfitta degli sconti del Prime Day Amazon

Il Prime Day Amazon è l’occasione perfetta per entrare nel mondo della stampa 3D o per aggiornare la tua attuale stampante 3D. Con sconti su una vasta gamma di stampanti 3D, sia a filamento che a resina, non vorrai perdere quest’occasione.

Ricorda, queste offerte sono disponibili solo per un periodo limitato. Quindi, se stai pensando di acquistare una stampante 3D, ora è il momento perfetto. Non perdere l’occasione di ottenere una stampante 3D di alta qualità a un prezzo scontato. Approfitta degli sconti ora!

Stampanti 3D a filamento in offerta

Le stampanti 3D a filamento sono ideali per l’hobby, gli educatori e chiunque sia interessato a esplorare il mondo della stampa 3D. Queste stampanti utilizzano un filamento di plastica che viene riscaldato e depositato strato per strato per creare l’oggetto 3D. Sono versatili, affidabili e offrono una grande varietà di materiali di stampa tra cui scegliere.

Anycubic Kobra Plus Stampante 3D Professionale

Anycubic Kobra Plus è una stampante 3D di alta qualità che offre un’esperienza di stampa 3D senza precedenti. Questa stampante 3D è dotata di un sensore di livellamento automatico a 25 punti, che compensa tutte le deviazioni della piattaforma di stampa, garantendo così una stampa precisa e di alta qualità.

Le sue grandi dimensioni di stampa di 300 x 300 x 350 mm sono perfette per soddisfare tutte le tue esigenze di stampa 3D. Inoltre, la stampante 3D Anycubic Kobra Plus è dotata di una struttura di movimento dell’asse Z con doppia filettatura, che riduce al minimo le oscillazioni e garantisce che più dettagli del modello possano essere ripristinati.

La velocità di stampa di 100 mm/s di Anycubic Kobra Plus è impressionante, rendendo questa stampante 3D ideale per progetti di stampa 3D di grandi dimensioni. Inoltre, la stampante è dotata di una piastra in vetro a rete, che migliora l’aderenza del modello quando viene riscaldata e consente una facile separazione del modello quando si raffredda.

Anycubic Kobra Plus offre anche una serie di funzioni aggiuntive, tra cui una struttura modulare per un montaggio in 10 minuti, un grande touch screen da 4,3 pollici per un facile utilizzo, e un sensore del filamento che blocca automaticamente il processo di stampa quando il filamento si esaurisce o si rompe.

Non perdere l’occasione di approfittare degli sconti su questa incredibile stampante 3D. Acquista ora e porta la tua esperienza di stampa 3D a un nuovo livello!

Stampante 3D Anycubic Vyper

La Stampante 3D Anycubic Vyper è dotata di un sistema di livellamento intelligente che compensa automaticamente il letto caldo irregolare, realizzando un livellamento automatico con un solo tocco. Questo garantisce una precisione di stampa superiore.

Design avanzato e funzionalità di sicurezza – Questa stampante 3D presenta un design avanzato con doppia vite di precisione dell’asse Z per un’operazione più stabile. Ha una funzione di rilevamento della disconnessione e può riprendere la stampa una volta che è arrivata l’alimentazione, evitando la perdita di materiale e tempo quando l’alimentazione si interrompe improvvisamente.

Piattaforma magnetica in acciaio per molle – La stampante 3D Vyper adotta una nuova piattaforma di rivestimento speciale combinata con acciaio per molle, caratterizzata da non deformazione ad alta temperatura e rivestimento resistente ai graffi. Inoltre, può rimuovere facilmente il modello piegando la piattaforma. È ampiamente compatibile con filamenti PLA/ABS/PETG/TPU.

Stampa accurata e silenziosa – Questa stampante 3D ha una nuova scheda madre a 32 bit e un chip di controllo principale dell’architettura Cortex -M3 ad alte prestazioni. L’integrazione del driver silenzioso TMC2209 consente alla scheda madre di avere sia una stampa silenziosa che un controllo preciso dell’uscita di tensione, per una stampa più silenziosa e accurata.

Grandi dimensioni di stampa e maggiore velocità di stampa – La Vyper ha un volume di costruzione di 245 * 245 * 260 mm. È dotata di un ampio touch screen da 4,3 pollici, sensibile al tocco e facile da usare. La ventola a doppia testina di stampa dissipa il calore in entrambe le direzioni, rendendo più veloce la stampa, fino a 100 mm/s.

Non perdere l’occasione di approfittare degli sconti su questa incredibile stampante 3D!

Creality Ender-5S1 Ufficiale

Creality Ender-5S1 è una stampante di alta velocità che offre un’esperienza di stampa 3D di alta qualità. Questa stampante ha un motore autonomo su ciascun asse X/Y/Z per un’accelerazione fino a 2000 mm/s² e un albero di trasmissione in acciaio che collega e sincronizza le cinghie dell’asse Y. Questo permette di dimezzare il tempo di stampa e aumentare l’efficienza.

L’estrusore diretto a doppio ingranaggio “Sprite” offre una forte forza di estrusione di 80N. L’estremità calda è dotata di un dissipatore di calore in titanio che blocca la dispersione del calore, un dissipatore corrugato per un raffreddamento rapido e un’ampia camera di fusione da 50mm³ per fondere completamente il filamento. Può stampare PLA, TPU, PETG, ABS e altro ancora, senza ostruirsi per 1.000 ore.

La struttura stabile di questa stampante è migliorata da alberi lineari spessi, soffietti extra, due travi a sbalzo e supporti per letto in silicone. Questo garantisce un tasso di successo del 100% per 1.000 ore di stampa a 250 mm/s.

La sonda CR Touch realizza un livellamento del letto preciso a 16 punti completamente automatico. L’offset Z può essere regolato con una precisione di 0,05 con il controllo touch. È inoltre dotata di un sensore di scentratura del filamento e di un recupero delle perdite di potenza per tenere conto dei momenti accidentali.

La lastra in acciaio elastico PC è dotata di due tacche e di una base magnetica per una rapida installazione. La superficie PC smerigliata aderisce ai modelli. Dopo la stampa, il modello può essere rimosso immediatamente con una leggera piegatura.

Non perdere l’opportunità di approfittare degli sconti su questa incredibile stampante 3D!

Creality Ender-3 S1 Pro Ufficiale

La Creality Ender-3 S1 Pro è una stampante 3D di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate. Questa stampante è dotata di un ugello in ottone in grado di sopportare temperature di stampa fino a 300℃, rendendola compatibile con una vasta gamma di filamenti, tra cui PLA, ABS, PVA, legno, TPU, PETG e PA.

Il suo estrusore diretto completamente in metallo, chiamato “Sprite”, è piccolo ma potente, con una forza di estrusione che può raggiungere fino a 80N. Questo permette un’alimentazione uniforme durante la stampa con filamenti diversi, offrendo agli utenti un processo di stampa stabile e affidabile.

La Creality Ender-3 S1 Pro è dotata di CR Touch per un livellamento automatico del letto di stampa, garantendo un perfetto livellamento misurando la distanza tra l’ugello e il letto termico. Questa funzionalità la rende particolarmente adatta per i principianti della stampa 3D.

La stampante 3D dispone di un touch screen a colori da 4,3 pollici che consente il controllo con un semplice click. Supporta ben nove lingue, rendendola facilmente utilizzabile da persone provenienti da varie regioni del mondo.

La Creality Ender-3 S1 Pro ha una struttura modulare in cui il 96% del corpo di stampa è preinstallato. Pertanto, l’assemblaggio può essere completato in sei passaggi, consentendo agli utenti di iniziare rapidamente la stampa senza complicate fasi di montaggio.

Non perdere l’occasione di sfruttare gli sconti su questa incredibile stampante 3D!

Caratteristiche chiave:

Ugello in ottone che sopporta temperature di stampa fino a 300℃

che sopporta temperature di stampa fino a 300℃ Estrusore Sprite completamente in metallo con una forza di estrusione fino a 80N

completamente in metallo con una forza di estrusione fino a 80N Livellamento automatico con CR Touch

con CR Touch Touch screen a colori da 4,3 pollici

Assemblaggio in 6 passaggi

Non perdere l’occasione di portare la tua creatività a un nuovo livello con la Creality Ender-3 S1 Pro! Acquista ora e approfitta degli sconti!

Stampanti 3D a resina in offerta

Le stampanti 3D a resina, sono note per la loro capacità di produrre stampe di alta qualità con un incredibile livello di dettaglio. Queste stampanti utilizzano la luce UV per indurire la resina liquida, creando l’oggetto 3D strato per strato.

Gli oggetti realizzati con questo tipo di stampanti 3D a resina necessitano di una fase post-produzione di pulizia e indurimento devono essere immersi in alcool isopropilico o acqua, a seconda del tipo di resina utilizzata, per eliminare eventuali parti in eccesso e poi, per farli indurire meglio, vanno esposti ad una luce UV.

Le stampanti 3D a resina sono ideali per artisti, designer e professionisti che necessitano di dettagli fini e finiture di superficie lisce.

ANYCUBIC Photon Mono X2 Resina



La ANYCUBIC Photon Mono X2 è una stampante 3D in resina di alta qualità che offre una risoluzione 4K+ HD. Questa stampante 3D è dotata di uno schermo 4K Plus ad alta risoluzione con una risoluzione di 4096*2560 e un contrasto di 350:1. La risoluzione è stata aumentata del 4% rispetto alla precedente generazione di Photon Mono X. La precisione dei singoli pixel è di soli 48 micrometri, in grado di riprodurre fedelmente anche i dettagli più piccoli.

La Photon Mono X2 ha una dimensione di stampa di 196122 200mm, ovvero un’area di stampa più grande del 3,8% rispetto alla Photon Mono X. Questo permette di stampare modelli più grandi in una sola volta, risparmiando il fastidio di stampe multiple. La velocità di stampa massima è fino a 60mm all’ora.

Questa stampante 3D utilizza un doppio binario di linea e un dado di eliminazione del gap in POM in combinazione con una struttura di smorzamento delle vibrazioni per garantire la precisione del funzionamento dell’asse Z ed eliminare efficacemente i modelli di strato, migliorando la precisione di stampa. La piastra di costruzione stampa incisa al laser aumenta l’adesione del lato inferiore del modello, migliorando notevolmente il tasso di successo della stampa.

La Photon Mono X2 è dotata di una sorgente luminosa a matrice LighTurbo che fornisce luce UV parallela e verticale allo schermo di esposizione, in modo da distribuire in modo più uniforme la sorgente luminosa dello schermo di esposizione e migliorare la qualità dei modelli stampati.

La stampante 3D è compatibile con molti software di slicing, come Photon Workshop, Chitubox, LycheeSlicer. Offre una garanzia di 1 anno sull’intera stampante (ad eccezione della pellicola FEP e del kit) e una garanzia di 3 mesi sullo schermo LCD.

Non perdere l’occasione di approfittare degli sconti su questa incredibile stampante 3D. Acquistala ora su Amazon!

Creality Halot-Mage Stampante 3D Resina 8K

Non perdere l’occasione di sfruttare gli sconti su questa incredibile stampante 3D! La Creality Halot-Mage è una stampante 3D a resina che offre un’alta precisione di stampa grazie al suo schermo LCD monocromatico da 10,3″.

Dimensioni di Stampa Più Grandi: Questa stampante 3D offre un volume di costruzione di 228x128x230 mm, circa il 45% più grande rispetto alle stampanti 3D a resina da 8,9 pollici. Questo ti permette di avere più spazio e libertà per realizzare qualsiasi forma di modelli 3D.

Alta Precisione Ultra 8K: La Halot-Mage adotta un LCD mono 8K che vanta 33.177.600 pixel e una risoluzione XY di 29,7μm, un salto enorme rispetto ai 50μm del normale 4K. Questo significa che i dettagli come capelli, tessuti, texture della pelle e forme organiche prendono vita.

Sorgente di Luce Integrale ad Alta Precisione: Questa stampante 3D ha sviluppato una sorgente di luce integrata di 5000±10%μW/cm², in modo che la distribuzione dell’intensità luminosa dell’intero schermo sia uniforme. Questo può migliorare significativamente l’efficienza di stampa e massimizzare i dettagli del modello.

Asse Z Ultra Stabile con Doppie Guide Lineari: L’asse Z della Halot-Mage 8k è dotato di doppie guide lineari rigide ed è azionato da un potente motore. Questo garantisce una stampa stabile e di alta qualità.

Esclusivo Coperchio Arancione “MageArch”: Il coperchio ribaltabile di Halot-Mage è facile da aprire e chiudere con una sola mano. Il coperchio arancione trasparente blocca il 99,89% della luce UV ambientale per ridurre al minimo le interferenze, rendendolo sicuro e comodo per principianti e bambini.

Ambiente di Stampa Privo di Odori: Il filtro a carboni attivi integrato, 5,8 volte più grande di altri filtri, può assorbire e filtrare efficacemente gli odori resinosi e i fumi pungenti.

Scelta Più Ampia & Migliore Affettatura: L’halot box, sviluppato in proprio, adotta un flusso di lavoro intuitivo in 4 fasi e include numerose preimpostazioni. Con la stampante 3d in resina Halot-mage, riceverai gratuitamente un VIP di 3 mesi di Chitubox Pro.

Non perdere questa opportunità!

ELEGOO Stampante 3D Mars 3 Pro MSLA

La ELEGOO Mars 3 Pro offre una qualità di stampa 3D a resina incredibile grazie al suo LCD monocromatico 4K. Il suo schermo da 6,6 pollici con vetro temperato antigraffio sostituibile offre una trasmissione della luce ad alta risoluzione, ripristinando i dettagli del modello nella massima misura possibile.

La stampante è dotata di una potente sorgente luminosa COB composta da 36 luci LED UV altamente integrate, che forniscono un raggio uniforme di lunghezza d’onda di 405 nm per una finitura superficiale più liscia e una qualità di stampa incredibile.

La Mars 3 Pro ha un grande volume di costruzione di 143,43 × 89,6 × 175 mm, che ti permette di stampare un modello di grandi dimensioni o eseguire la stampa in batch in un unico lavoro, risparmiando tempo e migliorando notevolmente la produttività.

La stampante è progettata per l’affidabilità, con viti di livellamento a esagono incassato antiscivolo e una piastra di costruzione della superficie in ossido sabbiato per una maggiore adesione e una stampa più stabile. Inoltre, il purificatore d’aria con un filtro a carbone attivo integrato assorbe e filtra efficacemente l’odore di resina e i fumi pungenti, offrendoti una nuova esperienza di stampa.

Non perdere l’occasione di portare la tua creatività a un nuovo livello con la ELEGOO Stampante 3D Mars 3 Pro MSLA!

ANYCUBIC Photon Mono 2 Stampante 3D a Resina

ANYCUBIC Photon Mono 2 è una stampante 3D a resina che offre una qualità di stampa eccezionale grazie al suo schermo LCD monocromatico 4K+ da 6,6 pollici. Questo schermo, con una risoluzione HD di 4096 * 2560, riproduce in modo eccellente i modelli di stampa 3D, presentando dettagli più sottili.

La stampante offre un volume di stampa più grande, con dimensioni di 143x89x165 mm, che è il 20% più grande rispetto alla Photon Mono 4K. Questo significa che avrai più spazio per creare liberamente i tuoi modelli.

La Matrice LighTurbo aggiornata della stampante fornisce una fonte di luce parallela stabile e uniforme, riducendo efficacemente le linee di strato ed eliminando le linee della griglia. Questo migliora i dettagli dei modelli, risultando in una superficie ultra liscia e priva di linee di griglia.

La stampante include anche il nuovo software di slicing Photon Workshop 3.0 che permette una slicing più efficiente e di maggior precisione.

La piastra di costruzione incisa al laser aumenta l’accuratezza dell’adesione del modello, impedendo cadute o deformazioni indesiderate.

Non perdere l’opportunità di approfittare degli sconti su questa incredibile stampante 3D!

Caratteristiche principali:

Schermo monocromatico LCD da 6,6 pollici : Questo schermo, con una risoluzione di 4096 * 2560, consente di riprodurre in modo più accurato i modelli di stampa 3D e di mostrare dettagli più sottili.

: Questo schermo, con una risoluzione di 4096 * 2560, consente di riprodurre in modo più accurato i modelli di stampa 3D e di mostrare dettagli più sottili. Volume di stampa più grande : Con un grande volume di costruzione di 143 x 89 x 165 mm (2,09 litri), puoi stampare un modello di grandi dimensioni o eseguire la stampa in batch in un unico lavoro, risparmiando tempo e migliorando notevolmente la produttività.

: Con un grande volume di costruzione di 143 x 89 x 165 mm (2,09 litri), puoi stampare un modello di grandi dimensioni o eseguire la stampa in batch in un unico lavoro, risparmiando tempo e migliorando notevolmente la produttività. Aggiornamento della sorgente luminosa : La matrice LighTurbo aggiornata utilizza una lente ottica di texture ad alta precisione che fornisce una fonte di luce parallela stabile e uniforme, riducendo efficacemente le linee di strato e eliminando le linee della griglia.

: La matrice LighTurbo aggiornata utilizza una lente ottica di texture ad alta precisione che fornisce una fonte di luce parallela stabile e uniforme, riducendo efficacemente le linee di strato e eliminando le linee della griglia. Software di Slicing Professionale : Il nuovo software di slicing Anycubic Photon Workshop 3.0 completamente rivisitato è disponibile gratuitamente e per sempre. La nuova versione presenta miglioramenti complessivi delle prestazioni per il slicing, l’aggiunta di supporti e la disposizione del modello, insieme a nuove funzioni come la riparazione del modello.

: Il nuovo software di slicing Anycubic Photon Workshop 3.0 completamente rivisitato è disponibile gratuitamente e per sempre. La nuova versione presenta miglioramenti complessivi delle prestazioni per il slicing, l’aggiunta di supporti e la disposizione del modello, insieme a nuove funzioni come la riparazione del modello. Aggiornamento della piattaforma di stampa: La piattaforma di stampa ANYCUBIC Photon Mono 2 è dotata di un processo di incisione laser con un’eccellente planarità, che aumenta l’adesione del modello e migliora notevolmente il tasso di successo della stampa.

Approfitta degli sconti e porta la tua creatività al livello successivo con la ANYCUBIC Stampante 3D Resina Photon Mono 2!

ANYCUBIC Wash and Cure 2.0, Macchina di Lavaggio Resina e Cura 2 in 1

La ANYCUBIC Wash and Cure 2.0 è un dispositivo due in uno che può pulire e polimerizzare i modelli di stampa 3D a resina. Le sue dimensioni di pulizia sono 120 * 74 * 165 mm e le dimensioni di polimerizzazione sono 140 * 165 mm.

Offre una Modalità di Pulizia Versatile che permette di inserire il modello separatamente nel cestello di lavaggio per la pulizia o di montare la piattaforma con i modelli su di essa e lavarla insieme, evitando il contatto diretto con la resina non polimerizzata.

La Polimerizzazione Rotante a 360° assicura che l’intensità della sorgente luminosa sia molto uniforme, rendendo la polimerizzazione più completa e i dettagli del modello più vividi.

Inoltre, la ANYCUBIC Wash and Cure 2.0 è dotata di Meccanismi di Sicurezza Intelligenti. Il tempo di Wash and Cure 2.0 è impostato da 1 a 60 minuti e il tempo di pulizia e polimerizzazione è personalizzabile. Il dispositivo si spegne automaticamente quando viene rimosso il coperchio superiore, l’esclusivo rilevamento automatico dell’induzione impedisce ai raggi UV di danneggiare gli occhi dell’utente.

Infine, la Compatibilità Ampia di questa macchina la rende adatta per la maggior parte delle stampanti 3D in resina, come Photon Mono 4K, Mars ecc. Puoi ottenere una migliore esperienza di stampa 3D utilizzandola.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di stampa 3D con la ANYCUBIC Wash and Cure 2.0. Approfitta degli sconti e acquista ora!

Nota: Questo prodotto non è attualmente disponibile su Amazon.it. Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.

ELEGOO Mercury XS Bundle con Stazione di Lavaggio e Polimerizzazione

ELEGOO Mercury XS Bundle con Stazione di Lavaggio e Polimerizzazione è un prodotto che non dovrebbe mancare nel tuo laboratorio di stampa 3D a resina. Questo strumento offre una doppia funzione di lavaggio e polimerizzazione, ottimizzando la qualità di stampa e semplificando la post-elaborazione.

La stazione di post-polimerizzazione adotta 2 barre luminose a forma di L con 14 luci LED UV integrate e ha aggiunto 4 sfere LED UV sotto il giradischi. Questo, combinato con un giradischi a rotazione automatica a 360° e una lampada UV portatile, assicura che l’intero modello venga polimerizzato completamente senza vicoli ciechi.

Il Mercury XS Bundle ha un grande volume di lavaggio, con un serbatoio dell’acqua sigillato di grande capacità da 7000 ml, permettendo di lavare direttamente i modelli di grandi dimensioni o pulire le parti in lotti, risparmiando tempo e migliorando la produttività.

Il funzionamento è facile e intuitivo, con un’unica manopola per impostare un tempo appropriato per il lavaggio o la stagionatura. La copertura UV può bloccare il 99,9% dei raggi ultravioletti, proteggendo la vista durante la post-polimerizzazione.

Questo prodotto è direttamente compatibile con le stampanti 3D ELEGOO Saturn o Mars 3 e le stampanti 3D in resina LCD/DLP/SLA con volume di costruzione più simili sul mercato.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di stampa 3D con questo strumento versatile. Approfitta degli sconti e aggiungi il Mercury XS Bundle al tuo carrello oggi stesso!

Caratteristiche chiave:

Doppia funzione di lavaggio e polimerizzazione

Esposizione a 360°

Grande volume di lavaggio

Funzionamento facile e intuitivo

Ampia compatibilità

