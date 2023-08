Apple Watch Ultra: finalmente IN SCONTO su Amazon, spedizione GRATUITA

Oggi vi parleremo di uno smartwatch veramente eccezionale; si chiama Apple Watch Ultra ed è l’ammiraglia del settore. Grazie agli sconti di Amazon si potrà portare a casa ad un prezzo veramente vantaggioso rispetto al costo di listino; per farla breve e senza girarci intorno, questo wearable di punta sarà vostro con 939,99€ al posto di 1009,00€, spese di spedizione incluse. Non pensateci troppo e fate subito l’acquisto prima che sia troppo tardi o prima che terminino le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano.

Apple Watch Ultra: il migliore, ad un prezzo pazzesco

Uno dei vantaggi di Amazon è sicuramente la consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Il costo del wearable è in sconto ma grazie alle offerte dedicate si potrà portare a casa con un prezzo irrisorio (rispetto al valore di listino). Costa 939,99€, spese di spedizione incluse e sappiate che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Si potrà poi dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Non pensateci troppo, lui è un ottimo prodotto capace di fare tutto.

Se il prezzo complessivo risulterà troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo con CreditLine di Cofidis: avrete così, ogni mese, dei piccoli micropagamenti che non andranno ad intaccare il vostro conto, rimanendo sempre contenuti e ben gestibili. Inoltre, con Apple avrete un anno di garanzia valido presso tutti gli Apple Store del mondo e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Apple Watch Ultra è il miglior smartwatch che si possa comprare se si possiede un iPhone; non lasciatevelo sfuggire e compratelo oggi al prezzo consigliato di 939,99€. Questo è un best buy imperdibile per gli amanti dei prodotti Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.