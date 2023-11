Apple Watch Ultra 3 non arriverà nel 2024 (RUMOR)

Oggi apprendiamo un interessantissimo rumor in merito al prossimo smartwatch di punta della mela; di fatto, secondo l’analista e insider Ming-Chi Kuo, sembra che nel 2024 non vedremo alcun nuovo Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch Ultra 3: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: in un nuovo report appena emerso in rete, scopriamo che l’analista di Cupertino, Ming-Chi Kuo, segnala che nel 2024 non vedremo alcun Watch Ultra di terza generazione. Infatti, secondo lui, l’azienda non ha ancora iniziato la produzione del suddetto gadget e questo implica che potrebbe proprio non arrivare nei mesi successivi; una simil mossa è alquanto “insolita” per l’OEM di Tim Cook. Noi infatti consigliamo di prendere adesso un Watch Ultra 2 (è uscito da poco più di un mese ed è il top del momento) a 909,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. A nostro avviso potrebbe essere questo il miglior periodo per portarselo a casa anche perché da questo sito avrete la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno ad Amazon.

Secondo Kuo, la cancellazione di un Watch Ultra 3 è da annoverare nei continui problemi alla produzione dei display microLED e alla mancanza di features chiave per la gestione della salute. Con uno schermo di questo tipo si avrà una luminosità più elevata e un miglior consumo energetico. Tuttavia vedremo un Apple Watch Series X che celebrerà i dieci anni sul mercato dello smartwatch di Cupertino; si dice che avrà un nuovo design e, per la prima volta, un inedito sistema per i cinturini.

Sempre stando a quanto afferma l’analista, pare che le spedizioni di Watch Ultra diminuiranno del 20-30% se non arriverà una terza generazione entro la fine del 2024. Le vendite dei modelli classici invece, subiranno un fisiologico calo del 10%. Voi cosa ne pensate?

