Apple Watch Ultra 2 si aggiorna con un nuovo colore e il rilevamento dell'apnea notturna

Nel corso dell’evento che ci ha già mostrato il nuovo Apple Watch Series 10, c’è stato spazio per parlare anche di Apple Watch Ultra. Non si tratta però di una terza generazione, ma di una inedita colorazione inedita per il Watch Ultra 2, a cui si aggiunge anche la funzione di rilevamento dell’apnea notturna svelata per la nuova generazione di smartwatch.

La colorazione si chiama “Satin Black” per un colore che conferisce dunque maggior eleganza, mentre il dispositivo sfrutterà l’accelerometro e le misurazioni nel tempo per rilevare quando il movimento dell’utente può mostrare sintomi come l’apnea notturna.

La serie Watch Ultra riceverà WatchOS 11, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per indossabili che porta con sé aggiornamenti a Smart Stack, che adesso mostreranno le attività Live proprio come accade su iPhone oltre ad una serie di funzionalità per monitorare la salute nel tempo.

Tra queste spicca Training Load, che saprà dire all’utente il livello di impegno rispetto al proprio sforzo tipico. Molto interessante è anche l’app Vitals, che informerà per far sapere se elementi chiave come la frequenza respiratoria o la durata del sonno sono regolari o presentano delle anomalie, tra cui appunto l’apnea notturna.

Il nuovo modello di Watch Ultra 2 sarà disponibile dal 20 settembre ad un prezzo di partenza di 799 dollari: i preordini apriranno oggi.