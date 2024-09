Apple Watch Series 10: più grande, più sottile e con un display da sogno

I nuovi Apple Watch sono qui. Durante l’evento di presentazione di Cupertino, Apple ha tolto il velo sulla Series 10 dei suoi smartwatch che si presentano subito con un corpo più sottile e un display più grande e luminoso che lo rende incredibilmente visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Lo schermo OLED grandangolare è più luminoso addirittura del 40% rispetto quello installato sull’Apple Watch Ultra rendendolo di fatto il più grande mai realizzato dal colosso di Cupertino. Una luminosità di questo livello consente di avere un angolo di visione migliore, mentre le dimensioni più generoso consentono di aggiungere addirittura una linea di testo intera, il che facilita il controllo di email e massaggi a colpo d’occhio.

Il nuovo Apple Watch Series è anche il più sottile di sempre con appena 9,7mm di spessore: parlando di assolutismi, è anche il più veloce a ricaricare, capace di raggiungere l’80% di carica in soli 30 minuti per un’autonomia massima stimata fino a 18 ore. È anche il più leggero di sempre, il che lo renderà ancora più comodo da indossare. Il processore ad alimentarlo è il nuovo chip S10 di Apple, con una finitura in alluminio lucido e un nuovo retro in metallo che integra le varie antenne.

Tra le novità confermate vi è la tanto attesa funzione che permetterà di rilevare l’eventuale apnea notturna nel sonno. Il sistema funziona sfruttando l’accelerometro dello smartwatch per monitorare la respirazione nel corso della notte. Se il Series 10 rivelerà segnali di apnea notturna, avviserà l’utente fornendo un rapporto dettagliato da condividere con il merito.

Con nuovi colori, capacità di rilevamento della temperatura dell’acqua e altoparlanti più potenti, Apple Watch Series 10 sarà disponibile dal 20 settembre a partire da 399 dollari per il modello GPS e 499 dollari per la variante GPS+Cellular.