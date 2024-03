Apple Watch Series 9 in MEGA offerta su Amazon (anche a rate!)

Sei un super sportivo e per te è molto importante tenere la tua salute sotto controllo, monitorando diversi parametri durante il giorno? Bene, in tal caso, non puoi perdere questa occasione che ti propone Amazon e acquistare subito questo magnifico Apple Watch Series 9 in mega offerta, al prezzo super conveniente di soli 419 euro invece di 489 euro.

Però, per poter acquistare questo eccezionale dispositivo al prezzo così ribassato, dovrai approfittare dello sconto davvero niente male del 14%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Ma non finisce qui, infatti per gli abbonati a Prime è riservata la possibilità di acquistare subito questo orologio smart e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check out. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Grazie alla presenza di un nuovo chip S9, il display del tuo orologio sarà super luminoso e potrai interagire con l’Apple Watch senza nemmeno toccarlo. Potrai tenere sempre sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue e riceverai le notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare. Potrai monitorare le tue fasi di sonno, scoprendo tutti dati utili sul tuo benessere generale.

L’app Allenamento sarà in grado di seguirti in tantissimi sport, con parametri evoluti per capire i successi delle tue performance. Le innovative funzioni di “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” potranno chiamare i soccorsi in caso di gravo incidenti d’auto o se fai una brutta caduta.

Invece, con SOS emergenze potrai avviare una chiamata di emergenza. Insomma, un prodotto unico e imperdibile. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo magnifico Apple Watch Series 9 in mega offerta a soli 419 euro. Affrettati e non perdere altro tempo.