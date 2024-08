Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) in offerta: finalmente di nuovo al minimo storico

L’Apple Watch Series 9 GPS + Cellular da 45mm è attualmente in offerta su Amazon a 539€. Con questa generazione, Apple ha fatto alcuni importanti passi in avanti, introducendo nuove gesture e diverse piccole, ma importanti, migliorie. Grazie a questo sconto, il modello GPS + Cellular da 45mm torna al prezzo minimo storico su Amazon.

L’Apple Watch Series 9 mantiene il design elegante e moderno tipico della linea, con un display Retina always-on ancora più luminoso e nitido, che offre una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole.

Questa versione dell’Apple Watch è dotata del nuovo chip S9 SiP, che garantisce prestazioni superiori e una maggiore efficienza energetica. Il chip S9 consente una gestione fluida delle applicazioni, migliorando l’esperienza d’uso complessiva. Grazie alla funzione Cellular, l’Apple Watch Series 9 può operare indipendentemente dall’iPhone, permettendo di effettuare chiamate, inviare messaggi e utilizzare app anche quando non si ha il telefono con sé.

L’Apple Watch Series 9 è un vero e proprio dispositivo per il monitoraggio della salute, con sensori avanzati per l’ECG, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue e la rilevazione della frequenza cardiaca. Include anche funzionalità per il monitoraggio del sonno, il rilevamento delle cadute e avvisi in caso di frequenza cardiaca anomala. Tutte funzioni utilissime e potenzialmente salva vita (come testimoniano i tanti casi di cronaca registrati in tutto il mondo).

Il dispositivo è equipaggiato con watchOS 10, che introduce nuove funzionalità e miglioramenti delle app esistenti. L’integrazione con l’ecosistema Apple è eccellente, permettendo di sincronizzare facilmente i dati con altri dispositivi Apple e utilizzare servizi come Apple Pay, Siri e le mappe direttamente dal tuo polso.

Non perdere questa occasione, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro: acquista subito l’Apple Watch Serie 9 per averlo al miglior prezzo possibile!