Apple Watch salva la vita di un adolescente indiano

Abbiamo spesso letto tante storie come questa: Apple Watch salva la vita di una persona e Tim Cook contatta i “sopravvissuti” per accertarsi delle loro condizioni di salute. Questo è molto onesto da parte del CEO dell’azienda ma ci mostra anche come il dispositivo da polso sia sempre più un salvavita indispensabile per le persone. La storia di oggi vede come protagonista un giovane ragazzo indiano. Il teenager è caduto in un burrone alto 45 metri; per fortuna, grazie al Watch di Apple è riuscito a salvarsi.

Come detto, ci sono state tantissime storie e racconti che hanno descritto le peculiarità del wearable della mela. Abbiamo letto di storie di persone la cui vita è stata salvata proprio dall’orologio di Apple. Il dispositivo sanitario è riuscito a contattare la famiglia del ragazzo per fornire subito un primo soccorso.

Apple Watch salva la vita di un ragazzo indiano: tutti i dettagli

Andiamo con ordine: in rete è emersa la notizia che vede protagonista il ragazzo indiano Smit Metha che è scivolato in una valle di 45 metri e non è riuscito a localizzare il device. Per fortuna Apple Watch ha chiamato i soccorsi e il teenager è stato portato in salvo. Di tutta risposta, ha anche inviato una mail al CEO di Apple scrivendo che il wearable gli ha salvato la vita.

Il giovane proviene dal Maharashtra e era fuori per un’escursione con i suoi amici; è scivolato in una valle, ha subito diverse fratture ma il gadget da polso ha fatto sì che venisse soccorso in tempi celeri. Inoltre, grazie ad un albero che impediva la totale caduta, non è morto. Insomma, una storia che sarebbe potuta essere tragica ma che si è conclusa con un lieto fine. Il CEO Tim Cook ha risposto al giovane Mertha ringraziandolo per aver condiviso la sua storia.

