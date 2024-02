Apple Watch Series 9 da 41 mm in super offerta a 389€ da MediaWorld

Nell’ambito della promozione I Love Tech – San Valentino di MediaWorld, il nuovo Apple Watch Series 9, nella versione GPS con cassa da 41 mm e cinturino Sport galassia, è in offerta a 389 euro. Inclusi nel prezzo anche 3 mesi di abbonamento ad Apple Fitness+, il servizio che offre fino a 12 tipi di allenamento (tra cui la meditazione), indipendentemente dal proprio livello, con piani personalizzati creati per ciascun utente in automatico.

Il display più luminoso, il processore più potente di sempre e la nuova gesture che consente di usare l’orologio senza toccarlo sono i principali punti di forza del nuovo Apple Watch appartenente alla Series 9, semplicemente il miglior Apple Watch oggi disponibile sul mercato.

Apple Watch Series 9 in offerta a 389 euro sul sito di MediaWorld

Tra le caratteristiche chiave del nuovo Watch Series 9 si annovera il chip S9, grazie al quale Apple ha reso il proprio dispositivo indossabile ancora più veloce, intuitivo e versatile. Potenza non fine a se stessa, ma a servizio dell’esperienza d’uso, come dimostrano le nuove funzionalità apportate.

Su tutte, la gesture del doppio tap, già ribattezzata in “tocco magico”. Quando si hanno le mani occupate, per usare l’orologio sarà sufficiente fare doppio tap con l’unione di pollice e indice, andando così a rispondere alle chiamate, aprire le notifiche, avviare la propria compilation o metterale in pausa. E tanto altro ancora.

Apple Watch Series 9, il nuovo Apple Watch della casa di Cupertino, è in offerta a soli 389 euro sul sito mediaworld.it. Scegliendo l’opzione di Ritiro gratuito in negozio, non si pagano nemmeno le spese di spedizione.

