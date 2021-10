Apple Watch Series 8 sarà perfetto per i diabetici

Apple Watch Series 8 sarà probabilmente dotato di funzionalità legate al monitoraggio della glicemia; in poche parole, sarà uno strumento ottimo per i diabetici.

Apple Watch Series 8: avrà il monitoraggio della glicemia

I fornitori dell'azienda stanno attualmente sviluppando componenti per sensori di nuova generazione che consentiranno il monitoraggio del livello di glucosio nel sangue sul prossimo smartwatch Apple Watch Series 8.

Il rapporto di Digitimes rivela che Apple e i suoi fornitori hanno già iniziato a lavorare su sensori a infrarossi a lunghezza d'onda corta, che vengono comunemente usati per i dispositivi sanitari. I fornitori in questione sono Ennostar e Taiwan Asia Semiconductor. Il nuovo sensore sarà probabilmente installato sul retro dell'orologio, consentendo così agli utenti la possibilità di misurare il contenuto di zucchero e glucosio nel sangue di chi lo indossa.

Apple ha continuato ad aggiungere utili funzionalità per la salute ad ogni nuova iterazione della sua serie di orologi: il più recente è il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue con l'Apple Watch Series 6. Di conseguenza, il Series 7 può ora misurare/rilevare una serie di variabili relative alla salute inclusi ECG, cadute, frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e molto altro.

I livelli di glucosio nel sangue vengono generalmente misurati attraverso un test della puntura del dito che richiede che un monitor del glucosio entri in contatto diretto con il sangue. Ma il Watch Series 8 potrebbe rivelarsi un punto di svolta per i pazienti diabetici se viene effettivamente fornito con un accurato sensore preciso e perfetto per il check della glicemia.

Detto questo, l'implementazione della funzione non è avvenuta senza le sue relative sfide. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, trasformare una pratica medica tipicamente invasiva in una non invasiva non è esattamente una passeggiata.

L'aggiornamento di iOS 15.1 rilasciato di recente ha aggiunto una metrica sulla salute della glicemia all'app Salute, ma richiede l'inserimento manuale dei dati. Tuttavia, l'aggiunta di una funzione di monitoraggio del glucosio sul prossimo Apple Watch potrebbe cambiare ciò. L'OEM di Cupertino dovrebbe annunciare l'Apple Watch Series 8 nella stagione autunnale del prossimo anno.