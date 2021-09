Stando alle affermazioni di Kuo, l'Apple Watch Series 8 includerà il monitoraggio della temperatura.

Un nuova indiscrezione – emersa prima della presentazione dell'Apple Watch Series 7, prevista per la prossima settimana – afferma che il modello del prossimo anno potrebbe portare delle funzioni che non passeranno inosservate.

Il prolifico Ming-Chi Kuo ha, infatti, affermato che l'Apple Watch Series 8 presenterà nuove feature per la gestione della salute, tra cui la misurazione della temperatura.

Accanto a questo rumor proveniente da Kuo, i colleghi di iMore riportano le seguenti indiscrezioni:

Un nuovo rapporto afferma che, oltre al presunto Apple Watch Series 7, la società sta pianificando importanti aggiornamenti di monitoraggio della salute per un Apple Watch del futuro.

Un nuovo rapporto del WSJ afferma:

Apple Inc. sta lavorando a nuove funzionalità relative alla salute per il suo smartwatch, incluso uno strumento per informare gli utenti quando la loro pressione sanguigna sta aumentando e un termometro per aiutare la pianificazione della fertilità; questa indiscrezione proviene da persone che hanno familiarità con i piani e i documenti interni dell'azienda.