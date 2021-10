iOS 15.1 disponibile su iPhone: Green Pass su Apple Wallet

Apple ha reso disponibile al download in via ufficiale iOS 15.1 e iPadOS 15.1. Un aggiornamento per iPhone e iPad decisamente corposo, con a bordo tantissime novità. Fra queste c’è anche la possibilità di inserire il Green Pass su Apple Watllet, ma purtroppo ancora non in Italia. Non c’è da preoccuparsi però: esiste un modo alternativo per farlo, testato e funzionante.

iOS 15.1 disponibile al download

Una aggiornamento molto atteso perché ricco di novità. Di seguito, il changelog completo:

SharePlay SharePlay è un nuovo modo di condividere esperienze sincronizzate in FaceTime con contenuti dall'app TV di Apple, Apple Music e altre app supportate di App Store.

I controlli condivisi consentono a tutti i partecipanti di mettere in pausa, avviare la riproduzione, andare indietro e andare avanti veloce.

Il volume smart abbassa automaticamente l'audio di un film, di un programma TV o di un brano quando uno dei tuoi amici parla.

Apple TV supporta l'opzione di guardare il video condiviso su uno schermo più grande mentre continui la chiamata FaceTime su iPhone.

La condivisione dello schermo consente a tutti i partecipanti alla chiamata FaceTime di guardare foto, navigare sul web o aiutarsi a vicenda durante un'attività. Fotocamera Registrazione video in formato ProRes con iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Impostazione per disattivare il cambio automatico della fotocamera durante la realizzazione di foto e video in modalità macro su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Apple Wallet Il supporto per le schede vaccini per il COVID-19 ti consente di aggiungere e mostrare dati verificabili sulle vaccinazioni da Apple Wallet. Traduci Supporto per il cinese mandarino (Taiwan) nell'app Traduci e per la traduzione nell'intero sistema. Casa Nuove opzioni di attivazione delle automazioni basate sulle misurazioni attuali di sensori di umidità, di qualità dell'aria e della luminosità compatibili con HomeKit. Comandi Rapidi Nuove azioni preimpostate per sovrapporre del testo su immagini o GIF. Questa versione risolve anche i seguenti problemi: L'app Foto poteva indicare incorrettamente che lo spazio di archiviazione era pieno durante l'importazione di foto e video.

L'app Meteo poteva non mostrare la temperatura attuale per “La mia posizione” e mostrare i colori degli sfondi animati in modo errato.

L'audio in riproduzione da un'app poteva andare in pausa quando si bloccava lo schermo.

Wallet poteva chiudersi inaspettatamente se si utilizzava VoiceOver con più biglietti.

Le reti Wi-Fi disponibili potevano non essere rilevate.

Algoritmi per la batteria aggiornati sui modelli di iPhone 12 per una stima più precisa della durata della batteria nel tempo.

Come anticipato, si tratta di un update corposo, pertanto pesante. Il download pesa 1,35GB: esegui l’aggiornamento ad iOS 15.1 solo in presenza di una connessione a Internet stabile e collega iPhone in carica prima di installarlo.