Apple Watch Series 8 (41 mm) a soli 420€: sconto PAZZESCO su Amazon, CORRETE

Apple Watch Series 8 con cassa Midnight da 41 mm è il miglior wearable che tu possa comprare oggi su Amazon. È il dispositivo più frizzante e intrigante e ora costa solo 419,00€ al posto di 509,00€, spese di spedizione incluse.

Apple Watch Series 8 è il miglior best buy su Amazon

Il wearable presenta un design elegante e sottile che si adatta perfettamente al polso. Inoltre, presenta una cassa super resistente color Midnight da 41 mm. Presenta una serie di funzionalità innovative che lo rendono un wearable incredibile per la tua vita quotidiana.

Ha un potentissimo e avanzato sistema di monitoraggio della salute e del fitness con sensori all’avanguardia. Può misurare i battiti cardiaci, riesce a monitorare l’attività fisica e traccia tutti gli obiettivi nel fitness. Se sei uno sportivo non potete farne a meno. È un notificatore eccellente, può gestire perfino un ECG direttamente dal tuo polso e, cosa non da poco, è leggero e compatto. Ha una buona autonomia e lo schermo si legge bene anche sotto la luce diretta del sole. Concludiamo parlandovi del processore interno che fa girare fluidi tutti i software presenti a bordo. Comodo il sensore per la temperatura che fornisce dati più precisi per il monitoraggio del ciclo mestruale.

È il momento perfetto per acquistarne uno anche perché da Amazon risparmierete il 15% sul valore di listino. Grazie al sito di e-commerce americano ti porterai a casa un dispositivo unico; le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è gratuita e immediata e, fra le altre cose, c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Si può dilazionare il pagamento mediante il sistema interno al sito o tramite il portale esterno di Cofidis. A soli 419,00€ non c’è niente di meglio in circolazione; se avete un iPhone non potete farne a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.