Apple Watch Series 7? Dovrete aspettare fino a DICEMBRE!

È appena emerso che le spedizioni dei nuovi Apple Watch Series 7 stanno slittando addirittura a dicembre. Il ritardo diventa sempre più elevato: cosa succede?

Apple Watch Series 7: un ritardo mai visto prima

Pochi giorni fa, l'OEM di Cupertino ha ufficialmente iniziato a prendere i preordini per il suo ultimo orologio intelligente dopo averlo annunciato quasi un mese fa durante il keynote di lancio degli iPhone 13, “California Streaming“. Inizialmente, venerdì vi avevamo riportato la notizia secondo la quale le consegne sarebbero slittate di un paio di settimane a causa di problemi di produzione. Ora è emerso che tale stima è peggiorata a dismisura. Molti utenti riceveranno i loro gadget in tempo per… Natale. Assurdo, lo sappiamo.

A quanto pare, il problema di produzione è abbastanza serio e sembra che la società non l'abbia ancora risolto. Coloro che hanno preordinato gli ultimi Apple Watch Series 7 stanno scoprendo che le date di spedizione sono state posticipate a dicembre, mentre alcuni modelli più costosi sono contrassegnati come “attualmente non disponibili“.

È stato riferito che i terminali che costano 899 dollari sono elencati come “attualmente non disponibili” e sono quelli realizzati in titanio in colorazione argento con cinturino in pelle; anche quelli in titanio nero con cinturino in silicone sembrano essere introvabili. I modelli di Apple Watch che fanno parte della partnership di Hermes invece, saranno consegnati a novembre o dicembre.

Segnaliamo che la compagnia di Tim Cook ha riscontrato problemi di spedizione anche con gli smartphone della serie iPhone 13 appena lanciati, con date di spedizione anticipate a novembre per alcune unità ben specifiche. Resta da vedere se il gigante della tecnologia riuscirà a risolvere i problemi in vista delle festività natalizie che stanno per iniziare.

Gli analisti prevedono che la società genererà un fatturato di quasi 120 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi dell'anno, a partire da ottobre fino a fine dicembre.

Com'è fatto il Watch Series 7?

L'Apple Watch Series 7 racchiude sensori e processori simili a quelli del suo predecessore, ma funziona con l'ultima interfaccia utente watchOS 8 con molte funzioni sorprendenti e algoritmi migliorati. Viene venduto in cinque colorazioni: nero, blu, oro, rosso e grigio scuro.

Inoltre viene fornito con diversi nuovi quadranti, ha un grado di resistenza all'acqua e alla polvere IP6X. Il punto forte del nuovo arrivato è la batteria, che secondo l'azienda, può offrire fino a 18 ore di utilizzo normale quando è completamente carica e può essere caricata tramite la porta USB-C. Apple aggiunge anche che 8 minuti di ricarica del dispositivo offrono 8 ore di autonomia.