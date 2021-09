In questi giorni sono emersi moltissimi rapporti che indicano che l'Apple Watch Series 7 sta affrontando diversi problemi di produzione. Ad ogni modo, sembra che il colosso di Cupertino stia ancora pianificando di annunciare il nuovo wearable insieme all'iPhone 13 la prossima settimana. Secondo Bloomberg, pare che le scorte dei nuovi gadget indossabili di Cupertino siano disponibili in quantità molto limitate al momento del debutto.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg delinea tre possibili scenari:

Per l'Apple Watch Series 7, Gurman afferma che l'orologio sarà annunciato durante il consueto evento di settembre, ma che ci sarà un “mix di modelli spediti in ritardo o in piccole quantità“. Si legge infatti:

Se non vedi l'ora di ottenere il nuovo orologio, potrebbe essere necessario attendere. La mia collega Debby Wu e io abbiamo riferito che il nuovo display sta causando grattacapi alla produzione. Quando ciò accade con un nuovo prodotto, in genere ci sono tre scenari: il l'annuncio viene ritardato fino a quando i problemi non vengono risolti, il prodotto viene lanciato in tempo in piccole quantità o il dispositivo viene annunciato in tempo ma viene messo in vendita in un secondo momento.

Sono portato a credere che vedremo un annuncio durante il consueto evento di settembre insieme all'iPhone, ma ci sarà un mix di modelli spediti in ritardo o in piccole quantità. Questo non dovrebbe essere troppo sconosciuto a coloro che hanno assistito al lancio originale di Apple Watch nel 2015.