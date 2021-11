Apple Watch Series 7: ADDIO ai bug con il nuovo update

L'OEM di Cupertino ha appena rilasciato watchOS 8.1.1 , un nuovo update volto a sistemare il problema della ricarica con i nuovi Apple Watch Series 7.

watchOS 8.1.1 su Apple Watch Series 7: cosa cambia?

La compagnia di Cupertino ha rilasciato oggi watchOS 8.1.1, un aggiornamento minore del sistema operativo watchOS 8 uscito a settembre. La nuvoa iterazione arriva tre settimane dopo il debutto della versione 8.1, un update che ha aggiunto gli allenamenti di gruppo con SharePlay Fitness+ e molte altre funzionalità interessanti.

‌‌watchOS ‌8.1.1 può essere scaricato gratuitamente l'applicazione di Apple Watch all'interno dell'iPhone andando su Generali > Aggiornamento software.

Come fare per scaricare e installare watchOS 8.1.1?

Per installare il nuovo firmware, l'orologio deve avere almeno il 50 percento di batteria, deve essere posizionato su un caricabatterie e deve essere inserito nel raggio di portata dell'‌‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌‌. Segnaliamo che watchOS 8.1.1 è disponibile solo per Apple Watch Series 7.

Secondo le note di rilascio della mela, il software in questione risolve un problema che potrebbe impedire ad alcuni utenti di caricare i modelli Apple Watch Series 7‌ come previsto. Alcuni proprietari del nuovo wearable dell'OEM di Cupertino hanno notato velocità di ricarica lente per i loro dispositivi e questo aggiornamento dovrebbe risolvere il bug che ne causa il problema.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che l'iterazione 2022 dell'orologio di Apple non dovrebbe presentare un design diverso da quello che abbiamo già visto; in poche parole, ci saranno ancora i bordi stondati e non dovrebbe adottare lo stile minimal-industrial visto su iPhone 12/13, iPad Mini/Air/Pro. Peccato. Tuttavia, presenterà sensori per il monitoraggio della glicemia nel sangue e della temperatura corporea.