Apple lancia watchOS 8.0.1 per i "vecchi" Watch Series 3

L'OEM di Cupertino ha appena rilasciato watchOS 8.0.1 con correzioni di bug per il vetusto Apple Watch Series 3, che è ancora in vendita ad un prezzo semplicemente straordinario: solo 208,89€.

Apple Watch Series 3 si aggiorna con tanti bug fix

Dopo il rilascio di iOS 15.0.2, ieri Apple ha rilasciato anche watchOS 8.0.1, il primo aggiornamento ufficiale per watchOS 8. La versione odierna porta correzioni di bug specifici per gli utenti possessori di un vetusto Watch Series 3.

La società afferma che watchOS 8.0.1 include correzioni di bug per Apple Watch e mette in evidenza due grandi problemi principali che hanno interessato i modelli Watch Series 3, ancora supportati dall'ultima versione del sistema operativo della mela.

Secondo l'OEM di Cupertino, watchOS 8.0.1 sistema un bug per cui l'avanzamento dell'aggiornamento non veniva mostrato correttamente sulla Serie 3. C'era anche un problema relativo allele impostazioni di accessibilità che non erano disponibili sui modelli del 2017, ma che ora pare sia stato risolto con il suddetto update.

Potetecontrollare le note di rilascio complete di seguito:

Questo aggiornamento include miglioramenti e correzioni di bug per il tuo Apple Watch;

L'avanzamento dell'aggiornamento del software potrebbe non essere visualizzato in modo accurato per alcuni utenti di Apple Watch Series 3;

–Le impostazioni di accessibilità potrebbero non essere disponibili per alcuni utenti.

watchOS 8 è stato rilasciato il 20 settembre insieme a iOS 15 e altri sistemi operativi per i diversi prodotti della compagnia di Tim Cook La nuova versione di watchOS aggiunge funzionalità come la modalità Focus, miglioramenti alla modalità Always-on, app Mindfulness, nuovi quadranti, supporto agli AirTag e altro ancora.

L'ultima versione di watchOS è disponibile per gli utenti di Watch Series 3 e successivi. Potete aggiornare il vostro Apple Watch andando sull'app Watch del vostro iPhone e poi su Generale > Aggiornamento software.