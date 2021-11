Apple Watch Series 7: ecco cosa ne pensano i dirigenti

I dirigenti di Cupertino parlano del design di Apple Watch Series 7 e dei miglioramenti di watchOS 8 in una nuova intervista rilasciata in queste ore.

Apple Watch Series 7: com'è stato sviluppato il nuovo design?

L'Apple Watch Series 7 presenta un nuovo design industriale con particolare attenzione alle dimensioni; la cassa è rimasta la stessa ma ad aumentare è stata la dimensione del pannello. Siamo passati infatti, dai 40 e 44 mm ai 41 mm e 45 mm.

In una nuova intervista con The Independent, Alan Dye e Stan Ng di Apple hanno parlato di questo nuovo design, di come watchOS è ottimizzato per sfruttare i display più grandi e di molto altro ancora.

Alan Dye è il vicepresidente del design dell'interfaccia dei prodotti della mela, mentre Stan Ng è il vicepresidente del marketing della compagnia. Quest'ultimo ha spiegato nell'intervista che la chiave per la società era rendere il display dell'Apple Watch Series 7 più grande, senza compromettere anche altri aspetti del wearable:

La dimensione limita la quantità di informazioni che possono essere mostrate e quindi ogni singolo pixel conta. Il display riprogettato della Serie 7 è un'importante innovazione tecnica. Far crescere il display è un enorme vantaggio per gli utenti, ma solo se non compromette nessun'altra parte dell'esperienza, come il comfort o l'estetica o la durata della batteria o la compatibilità della banda. Lo abbiamo fatto integrando il sensore tattile nel pannello OLED consentendo all'altezza del prodotto stesso di rimanere la stessa. Quindi, a tutti gli effetti, siamo stati in grado di espandere l'area visibile senza aumentare in modo significativo, fino alle dimensioni complessive della cassa.

Dye ha continuato spiegando che l'obiettivo era sfruttare il display più grande rendendo l'esperienza di watchOS “più chiara e più accessibile“.

Sapevamo che questa era un'opportunità per ottimizzare il design dell'intera esperienza. Quindi, negli ultimi due anni abbiamo riconsiderato e rielaborato ogni elemento, apportando centinaia di modifiche davvero piccole ma riteniamo importanti e di grande impatto per far funzionare l'interfaccia utente in armonia con il nuovo design del display e rendere l'interfaccia utente ancora più facile da usare.

Inoltre, hanno spiegato i motivi legati all'inserimento di una tastiera QWERTY sullo schermo di un Apple Watch: