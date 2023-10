Apple Watch SE da 40 mm in super offerta da Unieuro a 249 euro (anche in 3 rate)

Apple Autumn Days è la nuova promozione online di Unieuro con protagonisti i dispositivi della casa di Cupertino. Tra le offerte più interessanti ti segnaliamo l’Apple Watch SE più recente (quello di seconda generazione per intenderci) da 40 mm in offerta a 249 euro, grazie allo sconto del 19% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Lo stesso modello su Amazon costa 289 euro, quindi 40 euro in più. In più benefici delle spese di spedizione gratuite e della possibilità di acquistarlo in 3 rate a interessi zero da 83 euro al mese con Klarna o PayPal.

Apple Watch SE (seconda generazione) in offerta a 249 euro sul sito di Unieuro

Il modello protagonista dell’offerta di Unieuro è Apple Watch SE 2 in versione GPS con cassa in alluminio color Galassia da 40 mm e cinturino Sport Band Galassia. A bordo troverai il sistema operativo aggiornato a watchOS 9.

Ti ricordiamo inoltre che puoi scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure a rate senza interessi con Klarna o PayPal, dilazionando la spesa in 3 comode rate da 83 euro al mese. In più puoi anche optare per il ritiro in negozio gratuito, selezionando il punto vendita più vicino a casa tua.

Se opti per il pagamento a rate con Klarna, hai una seconda alternativa: non pagare nulla oggi e saldare l’intero importo dell’ordine 30 giorni dopo la data di acquisto (ciò non è possibile invece con PayPal).

Approfitta ora dell’ultima offerta di Unieuro per l’acquisto di Apple Watch SE 2 da 40 mm, così da risparmiare ben 40 euro rispetto alla miglior offerta di oggi di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.