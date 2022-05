Apple: la quota di mercato cresce, ma i competitor cosa fanno?

Samsung è la regina del mercato in termini di spedizioni di smartphone; come tutti sapranno, sembra quasi impossibile spodestare il brand sudcoreano a causa della moltitudine di prodotti che invadono tutte le fasce di mercato. È da diverso tempo che la società è l’azienda leader, tuttavia, non bisogna mai cullarsi sugli allori. La storia di Motorola e Nokia la fa da padrone. Pensiamo a questo brand finlandese che, fino al 2009, era il numero uno da anni. Poi è arrivato l’iPhone di Apple e la storia la conosciamo tutti.

L’iPhone ha cambiato il mercato e ora, secondo quanto emerge da un report di Burga, sembra che il melafonino abbia fatto “danni” ai competitor, Samsung in primis. Di fatto, la quota dell’OEM di Cupertino all’interno del mercato della telefonia mobile è cresciuta a dismisura. Precisamente, di un 20%, secondo quanto si legge, dal primo trimestre del 2021 al primo del 2022.

Apple: i dati di vendita secondo Burga

Ad oggi non è solo il settore degli smartphone ad essere in crisi; pensiamo al mercato dei semiconduttori e a molti altri ancora. A causa di numerosi fattori, il futuro è davvero incerto. Bisogna ammettere che Apple sa come affrontare le crisi; ecco che, nonostante tutto, ha segnalato un tasso di crescita significativo e sembra che potrebbe aumentare nei mesi a venire. Qual è il motivo di successo? Concentrarsi su device ottimi e innovativi, puntando però a mercati differenti (premium, professionisti, high-end, e via dicendo).

Se Apple ha visto un 20% di crecita, Samsung ha visto la sua quota aumentare solo del 9,09%. Ovviamente, questa azienda è ancora davanti al colosso di Tim Cook ma se guardiamo in prospettiva, le cose potrebbero ribaltarsi.

Ci sono poi altri tre brand cinesi come Xiaomi, OPPO e Vivo che hanno visto una contrazione delle loro spedizioni. Tuttavia, dobbiamo dirlo: non è corretto paragonare le prestazioni della mela con i competitor che vendono device in ogni fascia di prezzo, mentre Apple ha un target ben definito.

