Apple vende Apple Watch Series 7 ricondizionati sul suo sito

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple abbia iniziato ora a vendere modelli Series 7 di Apple Watch come ricondizionati all’interno del suo store ufficiale.

Giusto per completezza per chi non lo sapesse, segnaliamo che la mela ha presentato questa gamma di wearable da pochissimi mesi, precisamente a settembre dello scorso anno, insieme alla line-up iPhone 13.

Apple Watch Series 7 ricondizionati: è un buon affare?

Ad oggi possiamo osservare (dal sito americano di Apple) che i nuovi wearable hanno un prezzo di partenza di 339 dollari per la variante da 41 mm; i modelli da 45 mm invece, costano 359 dollari. Curiosamente, non troviamo le altre iterazioni; solo le casse in alluminio sono disponibili per l’acquisto, con cinturini Sport abbinati. Bizzarro.

Nello specifico, il risparmio, almeno per le versioni americane, è di 60/70 dollari a seconda della dimensione della cassa scelta. Inoltre, non c’è la possibilità di scegliere le varianti Cellular. Solo GPS ad oggi.

Ad ogni modo, presto vedremo anche noi questa soluzione. Non dovete temere poi: gli Apple Watch vengono rimessi a nuovo dai tecnici della mela, hanno una nuova scatola, manuali rinnovati, un nuovo pad per la ricarica e la garanzia di un anno che si può estendere con AppleCare+.

Se volete fare un buon affare però, vi consigliamo di comprare questo prodotto da Amazon: il Series 7 infatti con cassa da 41 mm si trova a 399,00€ al posto di 439,00€. La colorazione è la Midnight e il cinturino è abbinato.

Se invece cercate il miglior compromesso fra qualità e prezzo non possiamo non consigliarvi l’iconico Apple Watch SE (2020), uno smartwatch davvero incredibile che fa tutto, ha una buona autonomia, è economico e stiloso. Lo si trova in sconto a 278,10€ al posto di 309,00€. Ovviamente, con entrambi i prodotti c’è la possibilità di godere delle spedizioni gratuite e della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.