Apple Watch salva la vita di un ciclista in California

Indossare un Apple Watch è stata una decisione molto intelligente per un uomo della California; grazie al dispositivo della mela infatti, è stato in grado di salvarsi la vita dopo un infortunio potenzialmente letale. La polizia di Hermosa Beach nella contea di Los Angeles, in California, è stata chiamata sulla scena di un incidente nel cuore della notte dopo che il gadget ha avvisato i servizi di emergenza.

Ecco come ha funzionato l'Apple Watch per salvare la vita dell'uomo in California

Secondo il dipartimento di polizia locale, gli agenti stavano rispondendo a una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria proveniente da un Apple Watch. Quando il wearable rileva una caduta, inizia un conto alla rovescia di 60 secondi. Se si risponde alle notifiche del gadget dopo la caduta, si interrompe il conto alla rovescia prima che vengano chiamati i servizi di emergenza. Ma se si sta male e non si riesce a rispondere alle notifiche dell'orologio, Apple Watch chiamerà automaticamente i servizi di emergenza per avvisare i primi soccorritori che qualcuno ha subito una brutta caduta. Il sistema automatizzato condivide anche le coordinate del luogo in cui è avvenuta la caduta.

Questo è quello che è successo all'una di notte quando un uomo in sella a una bicicletta elettrica si è schiantato ed è caduto. La polizia ha risposto a una chiamata di emergenza effettuata da un Apple Watch e ha scoperto un ciclista privo di sensi sulla strada e sanguinante dalla testa. L'infortunio ha richiesto diversi giorni in ospedale per l'utente.

Il rilevamento delle cadute funziona con Watch SE e Watch Series 4 o versioni successive. Lo scorso autunno, la mela ha aggiornato il software dell'orologio per migliorare le prestazioni di rilevamento delle cadute durante gli allenamenti, incluso il ciclismo. L'ottimizzazione si basa sul riconoscimento del movimento specifico e dell'impatto delle cadute durante il ciclismo e altre attività. L'aggiornamento di watchOS 8 consente inoltre agli utenti di abilitare il rilevamento delle cadute solo durante gli allenamenti.