Apple Watch ha salvato la vita di un anziano

In un'altra straordinaria impresa salvavita dell'Apple Watch, un anziano di Atlanta, negli Stati Uniti, è stato salvato dalla morte perché il suo orologio smart della mela ha rilevato la caduta e allertato i servizi di emergenza. La notizia è stata riportata per la prima volta dalla rete Atlanta CB546 News ed è avvenuta il 22 gennaio.

Apple Watch: un salvavita indispensabile

Il wearable dell'anziano aveva rilevato la caduta e, in assenza di una risposta dell'uomo in seguito alle domande preliminari poste dal gadget, l'orologio ha allertato il Centro comunicazioni di emergenza della contea di Clayton.

Secondo Jeff Moss, vice capo dei vigili del fuoco di Morrow City, i primi soccorritori sono arrivati ​​sulla scena con la polizia, ma la posizione era leggermente diversa da quella indicata durante l'accaduto. Si diceva che l'uomo fosse semi-cosciente e delirante, e ci sono voluti solo 12 minuti per rintracciarlo e soccorrerlo dal momento in cui il suo Apple Watch ha chiesto aiuto.

L'uomo è stato portato in una struttura sanitaria e curato. Si ritiene che le sue condizioni avrebbero potuto essere peggiori se il suo Apple Watch fosse stato assente. Il nome dell'uomo non è stato menzionato e la sua età effettiva non è stata dichiarata.

L'azienda ha raccolto molte storie salvavita relative alla funzione di rilevamento delle cadute nell'Apple Watch. Questo gadget continua a guadagnare consensoi come dispositivo sanitario grazie alle sue funzionalità.

