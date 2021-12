Apple vuole convincervi a passare ad iPhone con il nuovo SE

Nella prossima metà dell'anno, gli analisti prevedono che Apple lancerà un nuovo smartphone iPhone SE 5G, che partirà da 399 dollari e aiuterà l'azienda ad attirare fino a 1,4 miliardi di nuovi utenti usufruitori di Android. Altri 300 milioni di persone passeranno al nuovo melafonino di fascia media provenendo dai vecchi modelli di telefoni della mela.

iPhone SE 2022 è un successo scritto a tavolino

Gli analisti di JP Morgan hanno condiviso le loro valutazioni. Si aspettano che la base di clienti di Apple cresca in modo significativo con l'SE 2022 dotato di modem 5G.

Tenendo conto del programma di permuta proprietario dell'azienda, il costo dell'iPhone SE per l'utente finale potrebbe partire da soli 269 dollari (ci riferiamo ancora ai prezzi americani, poiché in Italia dobbiamo aggiungere il costo delle tasse). Questa cifra potrebbe attirare fino a 1,4 miliardi di utenti Android che posseggono device entry-level e di fascia media.

Ecco cosa ha dichiarato l'analista Samik Chatterjee:

Il programma di permuta di Apple per i non iPhone non è certamente così attraente come i valori di permuta di iPhone, potrebbe comunque portare a un prezzo medio di partenza compreso tra $ 269 e $ 399 per l'iPhone 5G SE, che è ancora molto competitivo.

In una nota separata, J.P.Morgan ha affermato che la domanda dei consumatori per importanti aggiornamenti come i modelli 5G dovrebbe rimanere forte e anche una priorità per l'offerta, anche se diminuirà per la maggior parte dei prodotti hardware, inclusi smartphone, TV e PC.

Nel solo anno fiscale 2022, il cui primo trimestre sta già volgendo al termine, la compagnia di Tim Cook ha venduto milioni di copie di iPhone SE.

In una notizia separata, la produzione degli smartphone di punta del colosso di Cupertino appartenenti alla famiglia iPhone 13 a settembre e ottobre è stata inferiore del 20% rispetto a quanto precedentemente pianificato.

Con il rilascio dei nuovi modelli e degli iPad a settembre, Apple è seriamente preoccupata in quanto pare che non sia in grado di far fronte alle carenze globali di chip e alle interruzioni della catena di approvvigionamento anche su scala locale. Tim Cook, CEO di Apple, ha detto a Reuters che i problemi con i fornitori non faranno che peggiorare.