Apple vuole convincervi a passare ad iOS 15

Apple conferma che sta intensificando gli sforzi per convincere gli utenti che sono rimasti ad iOS 14 ad aggiornare a iOS 15. Si nota che la società ha modificato la pagina di supporto di settembre 2021 in cui affermava che intendeva offrire “importanti aggiornamenti di sicurezza” per il sistema operativo del 2020, indicando adesso la dicitura “un periodo di tempo limitato“.

È importante scaricare il nuovo iOS 15, secondo Apple

La scorsa settimana, 9to5Mac ha riferito che l'OEM di Cupertino non permetteva più ai clienti di restare su iOS 14 poiché aveva rimosso la possibilità di aggiornare a iOS 14.8.1. Ora, la società ha confermato i suoi sforzi per convincere le persone a passare all'ultima generazione del suo firmware per dispositivi mobili.

Mentre una volta si diceva che potesse essere un bug, ora Tim Cook ha riferito ad Ars Technica che non intendeva lasciare che gli utenti rimanessero per sempre su iOS 14. In effetti, la società voleva che questa fosse solo un'opzione “temporanea”.

Apple ha detto ad Ars che ha sempre inteso che questa opzione fosse limitata nel tempo. In sostanza, le persone potevano avere ancora un breve periodo per pensarci, mentre Apple risolveva i primi bug del nuovo firmware, ma ora è tempo di “aggiornarsi”.

Questa affermazione di Apple è molto diversa da quella che abbiamo sentito durante il WWDC21. A quel tempo, l'azienda era seria quando affermava che avrebbe dato agli utenti la possibilità di rimanere con una vecchia versione di iOS pur continuando a fornire agli utenti patch di sicurezza occasionali.

In effetti, è stata la prima volta in cui ha parlato di continuare a supportare una vecchia versione del suo sistema operativo per iPhone: non era mai successo finora.

L'anno scorso, ancor prima che Apple annunciasse la possibilità di rimanere su iOS 14 durante la WWDC21, 9to5Mac aveva scoperto che l'azienda stava pianificando che durante i beta test di iOS 14.5:

Una nuova sezione aggiunta al menu di aggiornamento del software iOS indica che la mela fornirà aggiornamenti di sicurezza autonomi per gli utenti di iPhone e iPad. Gli utenti potranno scegliere se installare solo aggiornamenti di sicurezza o gli update software completi.

Sebbene non abbimoa ancora ulteriori dettagli su questa modifica, macOS offre già un metodo di aggiornamento simile.

Con questo cambio di rotta, Apple sta spingendo gli utenti ad aggiornare a iOS 15, così da sfruttare le patch di sicurezza e le nuove funzionalità, che includono la possibilità di trovare l'iPhone anche quando è spento, le nuove impostazioni della modalità di messa a fuoco e altro ancora.

È una decisione strana quella che Apple ha preso. Coincidenza o meno, solo la scorsa settimana la società ha affermato che l'adozione di iOS 15 è stata inferiore al solito.

Ecco l'attuale ripartizione dell'adozione di iOS tra i “dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni”, secondo Apple: