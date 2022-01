Gli utenti non vogliono iOS 15: ecco svelato il motivo

Apple afferma che l'adozione di iOS 15 è inferiore al solito; ieri avevamo riportato una prima notizia in merito, ma oggi capiamo il perché di questa bizzarra situazione.

Perché iOS 15 ha una bassa adozione?

Per la prima volta da quando iOS 15 è stato rilasciato al pubblico lo scorso settembre, Apple ha aggiornato i numeri ufficiali di installazione e adozione tramite il suo sito Web per sviluppatori. Secondo la mela, questo sistema operativo è attualmente installato sul 72% degli iPhone rilasciati negli ultimi quattro anni. Questo dato è inferiore rispetto ai precedenti aggiornamenti del software per iPhone, ma ci sono diversi fattori da tenere a mente.

Ecco l'attuale ripartizione dell'adozione di iOS tra i “dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni”, secondo la compagnia:

72% iOS 15;

26% iOS 14;

2% Beta Preview.

E per l'adozione tra tutti i dispositivi, indipendentemente da quando sono stati rilasciati:

63% 15;

30% 14;

7% Beta Preview.

Nel frattempo, l'adozione di iPadOS 15 è a un tasso inferiore rispetto a quanto ci si aspettasse- Secondo i dati di Apple, ecco come si scompongono i numeri degli iPad rilasciati negli ultimi quattro anni:

57% iPadOS 15;

39% iPadOS 14;

4% con. Beta.

È interessante vedere come questi numeri, in particolare l'adozione di iOS 15, si confrontano con i dati del sistema operativo dello scorso anno.

Nel 2021, Apple ha pubblicato il suo primo aggiornamento sull'adozione della versione 14 il 16 dicembre, affermando che questo funzionava sull'81% di tutti gli iPhone introdotti negli ultimi quattro anni e sul 72% degli iPhone, indipendentemente dalla data di rilascio.

La cosa fondamentale da ricordare è che Apple sta effettivamente consentendo agli utenti di restare con la vecchia versione ma di ricevere comunque aggiornamenti di sicurezza. Lo sviluppo di questa funzionalità è stato segnalato per la prima volta da 9to5Mac all'inizio dello scorso anno e alla fine Apple l'ha pubblicizzata come una nuova features dell'ultimo update.

L'azienda statunitense spiega:

iOS ora può offrire una scelta tra due versioni di aggiornamento software nell'app Impostazioni. Puoi aggiornare all'ultima versione di iOS 15 non appena viene rilasciata per le funzionalità più recenti e il set più completo di aggiornamenti di sicurezza. Oppure continua su iOS 14 e continua a ricevere importanti aggiornamenti di sicurezza.

Proprio in queste ore però, è emerso che il colosso di Tim Cook sta ancora incoraggiando gli utenti ad eseguire l'ultimo software di iOS 15.