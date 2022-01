Apple rilascia MacOS 12.2 Beta 2 agli sviluppatori

Apple ha appena rilasciato la nuova Beta 2 di macOS 12.2 per gli sviluppatori; vediamo insieme cosa cambia e quali sono le novità presenti nell'update.

Dopo tre settimane dal lancio della prima versione beta di macOS 12.2 per sviluppatori e tester pubblici, la seconda build del software è ora già disponibile. La nuova iterazione include la famigerata app Music nativa e miglioramenti allo scorrimento in Safari con ProMotion sui nuovi MacBook Pro del 2021.

La seconda beta di macOS 12.2 (build number 21D5039d) è ora disponibile per gli sviluppatori sul sito Web di Apple. L'OTA dovrebbe iniziare a mostrare presto anche per gli iscritti alla beta.

La prima versione prototipale del software è arrivata con una nuova app nativa di Apple Music. I colleghi di 9to5Mac hanno così ribadito in passato:

Alcune parti dell'app Music erano già native, come la libreria musicale. Ma ora gli utenti Mac noteranno che la ricerca di nuovi brani in Apple Music è molto più veloce poiché le pagine dei risultati vengono visualizzate con un'interfaccia nativa anziché come pagina Web. Anche lo scorrimento tra gli elementi è diventato più fluido con l'app beta e i gesti del trackpad ora sono più reattivi.