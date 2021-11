Apple vuole aumentare l'offerta di iPhone 13

L'attuale carenza di chip nel settore colpisce anche Apple che ha una forte catena di approvvigionamento. Oltre alla mancanza di semiconduttori, la pandemia sta colpendo anche gli impianti del colosso di Cupertino.

Apple vuole sconfiggere la carenza dei chipset

Secondo i rapporti, quest'anno Apple dovrà ridurre la produzione della serie iPhone 13 fino a 10 milioni di unità. Di recente, il CEO Tim Cook, ha affermato che l'azienda è davvero in difficoltà. Tuttavia, ha aggiunto che la società sta impiegando tutte le sue energie per garantire un'adeguata fornitura di melafonini di nuova generazione.

Secondo Cook, le vendite della serie 2021 sono soddisfacenti al momento. Rispetto alla serie iPhone 12, la domanda è molto forte. Anche se si legge che l'OEM di Cupertino non è stato in grado di soddisfare bene la domanda del mercato.

Il rapporto finanziario della società per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2021 (terzo trimestre) mostra che l'azienda ha raggiunto un fatturato di 83,4 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 29% anno su anno. L'utile della società per il trimestre è di $ 20,6 miliardi, con un aumento del 62% su base annua. Ciò è in linea con le aspettative del mercato. L'utile di Apple quest'anno fiscale ha raggiunto i 94,6 miliardi di dollari, superando di gran lunga il precedente record di 58,5 miliardi di dollari nel 2018.

Il fatturato di iPhone per il trimestre è stato di 38,9 miliardi di dollari, con un aumento del 47% su base annua. Va sottolineato che l'iPhone di quest'anno è stato lanciato il 24 settembre. Pertanto, questo rapporto finanziario del terzo trimestre conta solo le vendite di due giorni della serie iPhone 13. Ecco perché i nuovi device hanno rappresentato solo il 47% delle entrate totali della compagnia nel trimestre in corso. Ora si legge che nel quarto trimestre della stagione di punta delle vendite (la fine dell'anno), il contributo alle entrate derivanti dai melafonini 2021 forse supererà il 60%.

Tuttavia, considerando gli ultimi problemi della catena di approvvigionamento, nulla è certo. Ci sono persino previsioni secondo cui i guadagni del terzo trimestre potrebbero essere inferiori alle aspettative del mercato. Questa situazione non è del tutto una sorpresa per Apple. La società in realtà si aspettava òa posizione in cui si trova attualmente; già a luglio, la società aveva emesso un avvertimento in merito alle entrate del terzo trimestre inferiori a causa di problemi con i chip.

Anche Apple che ha la catena di approvvigionamento più forte al mondo, sta affrontando una crisi su scala mondiale senza precedenti causata dalla pandemia. Ciò influisce in modo significativo sulla capacità produttiva della società, in particolare sulla scarsa disponibilità di chip e sull'interruzione della filiera produttiva.

La data di consegna di alcuni gadget della mela next-gen è slittata addirittura a dicembre. Oltre al ritardo nella consegna dei nuovi prodotti, anche i gadget più vecchi come l'iMac da 24″ arriveranno ancora in ritardo.

