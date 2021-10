iPhone 13: è più conveniente rispetto all'iPhone 12

Con l'iPhone 13 si scopre che Apple si sta concentrando nel fornire un miglior rapporto qualità-prezzo agli utenti rispetto al passato.

iPhone 13: un rapporto qualità-prezzo eccellente… o quasi

Il nuovo melafonino del colosso di Cupertino ora ha un rapporto prezzo/prezzo al dettaglio per i suoi componenti di circa il 37% e Apple sta sacrificando i profitti per rendere i suoi telefoni migliori e offrire di più a meno.

I rapporti di Nikkei Asia e del Financial Times rivelano che il solo display OLED dell'iPhone 13 Pro Max costa 105 dollari per Apple, ed è l'elemento più costoso. Questo è seguito dal modulo fotografico del dispositivo che costa $ 77. Il chip Apple A15 Bionic costa circa $ 45. In totale, l'iPhone 13 Pro Max (variante da 256 GB) costa all'azienda circa $ 438, ovvero circa il 36,5% del prezzo al dettaglio del telefono.

Il rapporto tra i costi, tuttavia, è ancora un po' basso se confrontato con altri smartphone con prezzi simili. Il Galaxy Z Fold3 di Samsung ha un rapporto del 39,4% mentre il Mate 40E di Huawei ha un rapporto del 51,0%. Ciò indica che l'OEM di Cupertino fa molto affidamento sulla forza del suo marchio per la redditività.

Tuttavia, i costi dei componenti dei melafonini di nuova generazione sono effettivamente cresciuti notevolmente negli ultimi 10 anni, con un aumento quasi consistente su base annua. Prendiamo in esame l'l'iPhone 4S del 2011: il prodotto aveva un rapporto di costo al dettaglio di appena il 23%. Il dispositivo all'epoca costava 749 dollari. Al contrario, l'iPhone 13 si trova nel range del rapporto di costo del 35-40%.

Ma mentre i costi dei componenti possono essere calcolati in modo relativamente semplice, altri costi come manodopera, pubblicità, ricerca e sviluppo, spedizione e imballaggio sono molto più difficili da accertare. A questo aggiungete che il rapporto di costo ed è destinato ad aumentare notevolmente. Quindi, sapere il solo prezzo dei componenti non ci permette di capire quanto Apple guadagna dalla vendita di ogni singola unità di iPhone.