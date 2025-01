Nuove grane per Apple: la porta USB C degli iPhone non è poi così inviolabile

Apple, da sempre sotto i riflettori per la sua attenzione alla privacy degli utenti iPhone, deve ora valutare i rischi derivanti da una potenziale falla di sicurezza.

Il ricercatore Thomas Roth ha infatti svelato una vulnerabilità nel controller USB C, denominato ACE3, presente negli iPhone 15.

Questo componente, essenziale per la ricarica ed il trasferimento dei dati, è stato oggetto di un’analisi approfondita che ha permesso a Roth di scoprirne i segreti del funzionamento, decifrando il suo firmware ed i protocolli di comunicazione.

Rischio vulnerabilità per la porta USB C degli iPhone 15

La scoperta più inquietante è relativa alla capacità di riprogrammare il controller, aprendo la strada ad eventuali iniezioni di codice malevolo ed all’elusione dei controlli di sicurezza dell’iPhone.

Nonostante la gravità di questa dimostrazione, è fondamentale sottolineare che la minaccia non riguarda la maggior parte degli utenti. L’exploit richiede un accesso fisico all’iPhone tramite cavi e dispositivi USB C non standard, rendendo l’attacco complesso da realizzare su larga scala. Per intenderci, non è un pericolo a cui la gente comune dovrebbe fare particolare attenzione. Invece, la vulnerabilità potrebbe essere un problema per personaggi pubblici, funzionari governativi o individui potenzialmente nel mirino di malintenzionati.

Un’applicazione più realistica di questa vulnerabilità, secondo gli esperti di sicurezza informatica, è il jailbreak. Attraverso la manomissione del controller USB C dell’iPhone 15 si potrebbe installare un firmware modificato che consente di violare le restrizioni del sistema operativo iOS. Questa tipologia di jailbreak potrebbe risultare più difficile da contrastare per Apple rispetto ai tradizionali attacchi software. Tuttavia, è bene precisare che anche questa eventualità sarebbe limitata dalla necessità di un hardware specifico.

Apple, da parte sua, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questa dimostrazione ed alle sue potenziali conseguenze per i possessori di iPhone 15.