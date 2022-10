Apple voleva realizzare un iPad super economico in plastica

Secondo quanto si apprende in queste ore da un report di Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, scopriamo che Apple aveva intenzione di realizzare l’iPad entry level del 2022 con una scocca in policarbonato. Pare che abbia cambiato i suoi piani all’ultimo e infatti, abbiamo avuto un modello in alluminio anche se più costoso di quanto ci aspettavamo. Inoltre, pare che la compagnia volesse inserire anche una tastiera in plastica all’interno della confezione. Il tutto sarebbe dovuto costare meno di 500 dollari. Un vero peccato, visto che avrebbe venduto tantissimo (almeno, questo è quello che si pensa oggi in merito).

L’idea di un tablet in plastica era nell’aria da tempo nella compagnia di Cupertino. L’azienda avrebbe di fatto creato un prodotto che avrebbe avuto un sapore quasi vintage, con un richiamo non troppo velato all’ottimo iPhone 5C del 2013.

iPad in plastica con tastiera: flop o occasione mancata?

All’interno della sua newsletter Power On, Gurman aveva suggerito che Apple aveva seriamente preso in considerazione l’idea di lanciare un iPad con back cover in policarbonato e con una tastiera al seguito, anch’essa in plastica. Il tutto sarebbe stato venduto per la modica cifra di 500 dollari, tutto compreso.

Una mossa del genere, secondo Gurman, avrebbe potuto permettere alla mela di sfidare apertamente il monopolio e l’egemonia dei Chromebook e dei vari device per l’home entertainment o per la scuola.

Non sappiamo se l’idea è stata cancellata del tutto o se è stata sostituita dal modello di decima generazione che abbiamo visto in commercio poco meno di una settimana fa. Il nuovo dispositivo si prefigura come tablet di nuova generazione più economico della compagnia. Ha iPadOS, il processore Apple Bionic A14 e un design derivato dal modello Air del 2020/2022. Non supporta la Apple Pencil di seconda generazione ei il display non è laminato.

Intanto, se volete comprare il modello di nuova generazione più economico che vi sia, vi invitiamo a prendere in considerazione l’entry level appena annunciato. Si chiama iPad (2022) e ha il processore Apple Bionic A14, il supporto alla Pencil di prima generazione, un pannello da 10,9″ con TrueTone, è disponibile in quattro frizzanti colorazioni e dispone di una batteria davvero ben ottimizzata. Costa 589,00€ di listino con 64 GB di memoria e in colorazione azzurra.

