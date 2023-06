Apple Vision Pro sarà un game changer nel campo della medicina e della chirurgia

Il visore della mela, Apple Vision Pro, potrebbe essere un game changer nel campo della chirurgia e della medicina. A dirlo, un nuovo rapporto appena emerso in rete.

Sappiamo che Apple ha annunciato il suo primo headset per la realtà mista pochi giorni fa. Il device è destinato a cambiare il mondo così per come lo conosciamo e probabilmente, rivoluzionerà anche parecchi ambiti. Fra tutti, anche quello sanitario. Non saranno solo gli appassionati di tecnologia a comprare questo wearable; il dispositivo potrebbe essere intrigante anche per le aziende, gli ospedali e non solo. Ricordiamo che arriverà il prossimo anno in America al prezzo di 3499 dollari, ma per il resto del mondo ancora non si ha ancora una data.

Apple Vision Pro: in che modo potrà essere impiegato?

Oltre a migliorare la produttività di molti creator e nomadi digitali, nonché di tutti i professionisti che lavorano in smart o remote working, questo visore potrebbe anche salvare vite umane. Ci sono diversi professionisti della medicina che lo stanno già valutando come un prodotto innovativo in grado di fornire ai medici dei “superpoteri”, letteralmente.

Citiamo infatti il dottor Grossmann, il primo chirurgo al mondo ad aver eseguito un intervento in live streaming con i Google Glass. Adesso crede che il Vision Pro dell’OEM di Cupertino possa portare la chirurgia su un nuovo piano, fornendo agli specialisti i dati in tempo reale e aiutando loro a prender decisioni critiche durante gli interventi. Nello specifico, ha detto:

In sala operatoria, puoi utilizzare la realtà mista per raccogliere dati che ti aiutano a eseguire un intervento chirurgico contemporaneamente, con informazioni pertinenti proprio davanti ai tuoi occhi.

Insomma, il debutto di questo Apple Vision Pro sembra ancora lontano ma stanno già iniziando le prime speculazioni in merito. In quali altri campi potrebbe risultare innovativo? Voi cosa ne pensate?

