Apple: un MacBook pieghevole da 20 pollici in futuro? Forse sì

Display Supply Chain Consultants ha riferito in queste ore nuovi dettagli sul lavoro di Apple in merito ad un iPhone pieghevole. Ha anche affermato che l'OEM di Cupertino potrebbe essere al lavoro su un MacBook foldable da ben 20 pollici.

Secondo l'analista del DSCC Ross Young, Apple ha probabilmente posticipato il suo iPhone pieghevole fino al 2025, ma sta anche studiando l'idea di “notebook pieghevoli“.

Prima di tutto, sulla base delle conversazioni con le fonti della catena di approvvigionamento, Young afferma che DSCC ha ritardato le sue aspettative per un iPhone pieghevole al 2025. Ciò rappresenta un ritardo di circa due anni rispetto alle tempistiche precedentemente riportate in merito ad un telefono foldable della mela.

Forse più interessante, DSCC afferma che il colosso di Cupertino sta ora studiando l'idea di un notebook pieghevole di qualche tipo. Secondo quanto riferito, la società sta discutendo con i fornitori su questa categoria da tempo e, sebbene un prodotto commericale sia ancora lontano diversi anni, il suo interesse è relativo ad un pieghevole da 20 pollici di qualche tipo.

D'altra parte, ora stiamo mostrando Apple nella nostra tabella di marcia per i notebook pieghevoli. Abbiamo sentito che c'è interesse per la dimensione più grande, circa 20.x”. Questa dimensione potrebbe creare una nuova categoria per Apple e si tradurrebbe in un vero prodotto dual use, un notebook con una tastiera full-size quando ripiegato e da utilizzare come monitor quando non ripiegato e utilizzato con una tastiera esterna. Può anche consentire una risoluzione UHD/4K o addirittura superiore a quelle dimensioni. Il periodo di tempo è probabilmente dopo il 2025, potrebbe essere il 2026 o il 2027.