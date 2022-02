Apple: la gestione dell'azienda è impeccabile

Apple è “mal gestita”; questo è quanto ha affermato un miliardario investitore poche ore fa su Internet nel corso di un'intervista. Scopriamone i dettagli.

Secondo quanto riportato da Yahoo Finance, Apple è “mal gestita bene” dall'investitore miliardario Charlie Munger. In un'intervista esclusiva, il vicepresidente di Berkshire Hathaway ha dichiarato al caporedattore di Yahoo Finance Andy Serwer:

Apple è ora la più grande partecipazione azionaria di Berkshire Hathaway e la partecipazione rappresenta una parte significativa del valore della stessa holding del conglomerato. Negli ultimi anni, questa realtà ha cercato di rafforzare la sua presenza nella vita finanziaria della mela e di altre grandi aziende tecnologiche come Amazon. Munger ha sottolineato di essere molto colpito da Apple:

Giudico la forza dell'azienda in base a quanto piace ai clienti. E ho milioni di amici che quasi si separano dal braccio destro prima di separarsi dal loro iPhone. È una posizione estremamente potente in cui trovarsi.

Il presidente di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, elogia spesso il successo di Apple e, a settembre 2021, la società possedeva il 5,5% di Apple con 907,6 milioni di azioni.

Il mese scorso, Apple è diventata la prima azienda al mondo con un valore di tre trilioni di dollari. Nel suo ultimo rapporto sugli utili, Apple ha registrato un fatturato trimestrale di $ 123,9 miliardi, un record trimestrale di tutti i tempi per l'azienda. Categoria per categoria, l'azienda ha anche stabilito record di ricavi trimestrali di tutti i tempi per iPhone, Mac, dispositivi indossabili e servizi.