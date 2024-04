Apple TV: presto si potrà giocare ai vecchi videogame PlayStation, GameCube, Wii e SEGA

Notizia interessantissima per i possessori di una Apple TV; sembra che a breve arriverà un emulatore per tantissime vecchie console e sarà scaricabile dall’App Store. Ci sarà la possibilità di giocare alle vecchie glorie del passato uscite su PlayStation, GameCube, Wii e perfino su SEGA MegaDrive.

Pare infatti che lo sviluppatore principale dell’app Provenance ha riferito al portale di iMore che la sua azienda sta lavorando su un’altra applicazione volta a creare l’emulazione di vecchie console del passato. L’app è ancora avvolta nel mistero ma sembra che consentirà agli utenti possessori di una Apple TV (ma anche iPhone, iPad e non solo), di rigiocare ai vecchi videogame usciti su console anni 90/2000.

Apple TV: ecco perché comprarla

Ad oggi Apple ha approvato pochissimi emulatori sull’App Store relativi alle vecchie console Nintendo e al Commodore 64. Con Delta, di Ridley Testut, disponibile sull’App Store in alcuni Paesi del mondo (non da noi, ancora), si può giocare ai videogame usciti per Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo Entertainment System (SNES), Nintendo 64 e Nintendo DS. Provenance, se dovesse venir approvato, porterebbe i primi emulatori Sony, SEGA e Atari all’interno del sistema di applicazioni della mela.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che la Apple TV 4K di ultima generazione, nella sua iterazione con 64 GB di memoria interna, costa solo 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevela sfuggire e correte a prenderla adesso; a questa cifra è da comprare immediatamente. Costa poco ma offre tanto; è un gadget perfetto per l’intrattenimento multimediale da salotto e viene venduta e spedita con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. Fate presto, a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali.