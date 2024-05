Apple TV+: ecco i film che devi assolutamente guardare

Apple TV+ è il servizio di streaming perfetto per chi ama contenuti esclusivi e di qualità. Tra questi ci sono film davvero fantastici, particolarmente acclamati dalla critica. Se sei abbonato a questa piattaforma devi assolutamente vederli se ancora non lo hai fatto. Altrimenti abbonati subito! Potrai accedere al ricco catalogo per 7 giorni gratis.

Una proposta incredibile di titoli sempre nuovi arriva ogni mese tra film, serie TV, docuserie, documentari e molto altro ancora. L’ecosistema di questa piattaforma è particolarmente intuitivo. Puoi accedervi da qualsiasi dispositivo, anche smart TV in modo semplice e veloce. Non serve avere un device Apple per guardare il catalogo.

Apple TV+: tutti i film che dovresti vedere

Con Apple TV+ hai accesso a un ricco catalogo che comprende diversi film veramente interessanti. Alcuni non dovresti proprio perderli. Se sei abbonato, ma ancora non li hai visti ti sarà di aiuto il nostro elenco con una selezione interessante di titoli da guardare. Altrimenti abbonati subito! Ecco i nostri consigli:

Cha Cha Real Smooth

Emancipation

Emancipation – Oltre la libertà

Finch

Il canto del cigno

Luck

Macbeth

Napoleon

Still: la storia di Michael J. Fox

Tetris

The Banker

Una birra al fronte

Ovviamente su Apple TV+ non mancano nemmeno tantissime serie TV. Durante il mese di maggio ne sono arrivate parecchie. Ecco il calendario dei prossimi arrivi in ordine cronologico:

01 maggio

Acapulco Stagione 3

Dark Matter Serie TV

Hollywood con Queen Docuserie

The Big Cigar Serie TV

Trying Stagione 4