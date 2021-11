Apple TV: l'app per iPad ottiene nuove funzionalità

L'app Apple TV ottiene una nuova barra laterale su iPad e una scheda Store dedicata con iOS 15.2 beta 2. L'OEM di Cupertino ha rilasciato oggi la seconda beta di iOS 15.2 e iPadOS 15.2 per gli sviluppatori, che include funzionalità legate alla sicurezza delle comunicazioni con i bambini in iMessage e un'opzione chiamata “Nascondi la mia email” nell'app Mail del sistema. È interessante notare che la beta di oggi porta anche un design aggiornato all'app Apple TV su iPad con una nuova barra laterale. Inoltre, ora c'è una scheda Store dedicata all'interno dell'applicazione.

Apple TV per iPad: una nuova scheda e una barra dedicata

La prima cosa che gli utenti di iPad noteranno quando apriranno per la prima volta l'app Apple TV sul proprio iPad è una nuova barra laterale, che sostituisce la barra delle schede nella parte inferiore dello schermo. Lì, gli utenti potranno trovare facilmente tutte le sezioni dell'app, inclusi “Guarda ora”, “Apple TV+ Originals”, “Cerca” e “Libreria”.

La barra laterale ha lo stesso aspetto di altri software per iPad che già la possiedono, come Musica, Foto e persino Safari. Per quanto riguarda gli utenti iPhone e Mac, ci sarà anche una nuova scheda Store dedicata nell'app Apple TV con iOS 15.2 beta 2 e macOS Monterey 12.1 beta 2.

In precedenza, i film e i programmi nell'iTunes Store venivano uniti ai contenuti trovati in Apple TV, quindi non c'era un modo semplice per cercare solo i contenuti disponibili per l'acquisto. Come previsto, la scheda Store mostra solo ciò che è disponibile in iTunes per l'acquisto o il noleggio, ma gli utenti possono comunque vedere se il contenuto è disponibile anche su un servizio di streaming supportato.

Non sappiamo esattamente quando iOS 15.2 sarà disponibile al pubblico, ma la versione finale arriverà probabilmente entro la fine dell'anno.