Apple rilascia Safari 15.1 con il solito vecchio design

Apple ha appena rilasciato Safari 15.1 con il classico design delle schede per macOS Big Sur e Catalina. Finalmente, non ci saranno più lamentele sul controverso stile adottato dalla mela per il suo browser di sistema.

Safari 15.1 vi piacerà, ecco perché

All'inizio di questa settimana, Apple ha ripristinato il design delle schede in Safari con un aspetto più tradizionale con il rilascio ufficiale di macOS Monterey. Ora la società sta rendendo questo aggiornamento disponibile anche per gli utenti Mac che eseguono macOS Big Sur e Catalina.

Safari 15 ha subito molteplici modifiche dal suo annuncio a giugno al WWDC 2021, poiché a molti utenti non è piaciuto il nuovo design che unifica la barra delle schede con la barra degli indirizzi. Apple ha successivamente aggiunto un'opzione per separare le schede dalla barra degli indirizzi, ma questo layout alternativo era ancora considerato ostico e poco pratico rispetto alle versioni precedenti del browser della mela.

La società ha quindi deciso di ripristinare completamente Safari al classico design delle schede per tutti. Basterà scegliere e selezionare la spunta “separato” nelle impostazioni del browser web. Il nuovo layout unificato è ancora disponibile e viene abilitato per impostazione predefinita.

Segnaliamo che solo pochi giorni fa, Apple aveva rilasciato una versione beta di Safari 15.1 con il classico design della schede come aggiornamento stand-alone per gli utenti che eseguono ancora Big Sur e Catalina. Ora l'update è ufficialmente disponibile per gli utenti che non hanno ancora effettuato l'aggiornamento a macOS Monterey.

Per installare l'ultima versione di Safari sul vostro Mac, vi basterà aprire l'app Preferenze di Sistema e fare click sull'opzione Aggiornamento software. L'opzione per ripristinare Safari al vecchio design si trova nel menu Schede all'interno delle preferenze del software.