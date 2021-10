Netflix aggiunge la modalità casuale "Play Something" su Android

Dopo i test effettuati da inizio anno in determinate regioni, Netflix ha ora implementato la modalità “Play Something” per Android a livello globale. La nuova funzionalità dovrebbe raggiungere gli utenti già nei prossimi giorni, fornendo così uno strumento in più tramite il quale fruire del servizio di film, trasmissioni e serie tv in streaming.

Netflix vi aiuterà a scegliere quali video guardare

Dimenticate lo stress della ricerca infinita: ora sarà l'applicazione stessa a suggerirvi cosa vedere. Facendo ricorso a “Play Something” verranno riprodotti automaticamente i contenuti che l'algoritmo selezionerà in base alla cronologia ed agli interessi mostrati. Netflix assicurò che questo strumento sarebbe arrivato su Android all'inizio del 2021 ma, come di sicuro avrete notato, i tempi si sono dilatati più del previsto.

Nel momento in cui “Riproduci qualcosa” dovesse essere operativo, avviando Netflix dal proprio smartphone Android, il relativo pulsante verrà mostrato in basso a destra nella sezione della home page principale. Il funzionamento sarà del tutto paragonabile a quanto già visto sulle versioni desktop e TV dell'app Netflix, con possibilità di saltare le proposte poco interessanti e non gradite.

Come detto, “Play something” potrebbe non essere fin da subito disponibile per tutti, specie considerando i nuovi abbonati Netflix di cui l'algoritmo non dovesse ancora aver appreso informazioni a sufficienza per stabilire quali contenuti consigliare.