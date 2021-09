Apple TV+ sta diventando sempre più popolare

Molti pensano che Apple TV Plus sia il servizio di streaming più famoso al mondo. Ma di recente, la società con sede a Cupertino ha dichiarato all'International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) che la sua piattaforma di streaming aveva meno di 20 milioni di abbonati. Ciò ha permesso all'azienda di pagare tariffe inferiori rispetto a rivali ben più blasonati (Disney+, Netflix e Amazon prime Video).

Apple TV+: meno di 20 milioni di abbonati

Il fatto è che Apple non ha mai annunciato i numeri esatti degli abbonati per la sua rete di streaming. Ma dal suo lancio avvenuto nel novembre del 2019, il servizio sta progredendo e diventando sempre più popolare. D'altra parte, le informazioni menzionate sopra dovrebbero essere in linea con la realtà. Intendiamo dire che Apple TV Plus ha meno programmi originali rispetto ai rivali di streaming come Netflix. Ad esempio, quest'ultimo ha raggiunto la soglia dei 209 milioni di abbonati nell'agosto di quest'anno. A luglio, quando ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre, la società ha dichiarato di avere un utile netto di 21,7 miliardi di dollari su un fatturato di 81,43 miliardi di dollari.

“I lavoratori di alcuni progetti di streaming ‘new media' vengono pagati meno, anche su produzioni con budget che rivaleggiano o superano quelli dei blockbuster tradizionalmente rilasciati“, secondo IATSE. Sebbene questa fonte non abbia menzionato alcuna piattaforma di streaming, un portavoce ha detto alla CNBC che l'OEM di Cupertino ha dichiarato che, al 1° luglio, erano presenti meno di 20 milioni di abbonati nel solo territorio degli Stati Uniti e in Canada.

In effetti, Apple TV+ non è un comune servizio di streaming. Investe in show sia ad alto budget che “normali”. Tra i suoi grandi progetti, possiamo citare The Morning Show, con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Questo spettacolo costa ad Apple 15 milioni di dollari ad episodio.

Un altro progetto interessante è Ted Lasso, una divertente commedia su un americano che allena una squadra di calcio inglese. La scorsa settimana, ha ricevuto premi per la miglior commedia, per il miglior attore protagonista e diversi Emmy. Molti scrittori dello show di cui sopra hanno già firmato contratti redditizi per la terza stagione.

Bene, i numeri sopra mostrano che la piattaforma del colosso americano ha tutte le carte in regola di competere con rivali come Netflix, Hulu, Amazon Prime Video e altri. Inoltre, a differenza di molti servizi simili, è completamente privo di pubblicità. Crea spettacoli e film originali con il programma Apple Originals. Ma dobbiamo anche sottolineare che questi non hanno la stessa popolarità dei rivali.