Apple TV+: ecco 8 minuti in esclusiva della serie TV più attesa

Apple TV+ ha deciso di deliziare il suo pubblico con 8 minuti in esclusiva della serie TV più attesa di sempre. Stiamo parlando di Scissione 2 (Severance) che sta per arrivare sulla piattaforma a breve. Gli appassionati dovranno però pazientare ancora qualche giorno.

Infatti, i nuovi episodi debutteranno sulla piattaforma streaming il 17 gennaio 2025. Una notizia che sta facendo felici i fan della serie, costretti ad attendere quasi tre anni dalla conclusione della prima stagione. Se ancora non hai visto gli episodi disponibili, questo è il momento giusto per prepararti alla seconda stagione, ormai imminente. Se invece l’hai già vista a suo tempo puoi dare un’occhiata al recap della prima stagione qui sotto.

La cosa interessante è che su Apple TV+ sono disponibili i primi 8 minuti del primo episodio della seconda stagione di Scissione. Il video lo trovi all’interno dell’app, nella sezione dei contenuti extra, sotto il titolo “Anteprima della stagione 2”. Se invece preferisci attendere, avrai un episodio disponibile ogni settimana dal 17 gennaio al 21 marzo 2025.

Se non hai un abbonamento attivo puoi approfittare della promozione del weekend quando Apple TV+ sarà completamente gratis per alcuni giorni. Nel frattempo poi dare un’occhiata al trailer ufficiale al cardiopalma di Scissione 2.

Apple TV+: tutto quello che sappiamo di Scissione 2

La trama ufficiale di Scissione 2 su Apple TV+ anticipa che “Mark e i suoi amici impareranno le terribili conseguenze dell’aver interferito con la barriera della scissione, portandoli ancora più in profondità su un sentiero di sventura”. Quanto anticipato suggerisce che i protagonisti dovranno affrontare le ripercussioni delle loro azioni compiute durante il finale della prima stagione.

La seconda stagione, secondo le anticipazioni a nostra disposizione, sarà composta da 10 episodi, 1 in più rispetto alla precedente stagione. Il co-creatore Dan Erickson ha dichiarato che le cose si faranno “più oscure” per i nostri eroi, che si troveranno in una situazione ancora più pericolosa.

Cast della seconda stagione

Il Cast di Scissione 2 tornerà al completo con Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower e John Turturro pronti a riprendere i loro ruoli. Nondimeno, dovremo abituarci a nuove aggiunte tra le quali troviamo Gwendoline Christie, famosa per Il Trono di Spade, che interpreterà un personaggio misterioso destinato ad avere un ruolo chiave nella trama.

Con queste premesse Scissione 2 si preannuncia come uno degli eventi televisivi più attesi del 2025 su Apple TV+. I fan dovranno ancora pazientare qualche giorno, ma l’attesa sembra destinata a essere ripagata con una stagione ricca di colpi di scena e rivelazioni scioccanti.