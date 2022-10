Apple TV (2022) e iPad (2022): ecco la novità di cui non vi siete accorti

Dopo la presentazione silenziosa avvenuta poche ore or sono, oggi apprendiamo nuovi interessanti dettagli sui gadget appena svelati. Sembra di fatto, che la Apple TV (2022) e l’iPad di decima generazione dispongano di ben 4 GB di memoria RAM sotto la scocca. Un piccolo upgrade di cui non tutti si erano accorti ieri.

Finalmente infatti, il box per lo streaming e l’iPad entry level del colosso di Cupertino risulteranno ancora più rapidi nelle operazioni quotidiane grazie al quantitativo maggiore di memoria virtuale presente sotto il telaio.

Apple TV e iPad di decima generazione: una gradita aggiunta

Grazie al portale di Xcode 14.1 scopriamo che la nuovissima Apple TV 4K e l’iPad più economico della line-up 2022, presentano entrambi 4 GB di memoria RAM. In precedenza avevano 3 GB di memoria RAM, ma ora è stato aggiuntivo un GB per aumentare così le performance. Ricordiamo che la TV ha il processore Apple Bionic A15, mentre il tablet ha l’A14, chip che abbiamo visto, rispettivamente, in iPhone 13 e 14 e in iPhone 12.

Tra l’altro poi, Xcode ha anche rivelato con esattezza la precisa quantità di RAM presente in tutti i gadget della mela. Ricordiamo che solitamente Apple non rivela mai la dimensione della memoria integrata o RAM nei suoi gadget, fatta eccezione per i laptop e i PC fissi.

Come detto, la Apple TV 4K permette ora operazioni più fulminee e può essere sfruttata anche come console multimediale grazie ai tanti titoli presenti sull’App Store o su Apple Arcade. L’iPad poi è un vero e proprio dispositivo votato allo studio, al lavoro o all’intrattenimento da divano. Chi userà i gadget per giocare o per lavorare, apprezzerà sicuramente l’aumento di RAM e la reattività che comporta tale aggiornamento.

Sul fronte Pro invece, i tablet premium hanno 8 GB di memoria RAM e arrivano con storage da 128, 256 o 512 GB. Si può arrivare anche a 16 GB di RAM se si sceglie la variante con 1 TB o 2 TB di spazio interno.

